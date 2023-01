Conozca requisitos para sacar a los hijos del país, ¿es necesario el permiso de los padres?

En la actualidad en Colombia si un menor va a viajar al exterior y va en compañía de solo uno de sus padres le exigirán un permiso de salida, que debe estar notariado y donde se encuentre la firma de los dos padres, aún si estos son pareja. Esta medida que, en algunos casos genera cambios de vuelo y el nerviosismo de padres cuando llegan a Migración y no les permiten tomar su vuelo, es aplaudida por unos y criticada por otros.

Martha Hernández, subdirectora de Control Migratorio , explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la medida, la documentación y el protocolo para la salida de los niños del país.

“La Ley 1098 es del año 2006 fue modificada en el 2018 por la Ley 1878 en el Código de Infancia y Adolescencia y contempla que solamente se exige el permiso cuando viaja el niño, niña o adolescente con alguno de los dos padres, solamente en ese caso se exige”, señaló Hernández.

Las quejas de varios viajeros se centran en la solicitud de varios documentos por parte de los funcionarios de Migración Colombia y la falta de información por parte de los mismos. Incluso en varios casos les han pedido cédulas autenticadas. Hernández aclaró que se debe hacer en estos casos.

“El oficial no puede pedir que le entreguen el permiso cuando los dos padres van con los niños, ese requisito no se debe exigir…si van los dos padres se solicitan los registros civiles y las cédulas para confirmar el parentesco, pero no se deben pedir cédulas autenticadas. Esto es un tema qué hay que revisar, la ley es clara en las exigencias de permiso solo cuando va uno de los padres”, recalcó.

La funcionaria explicó el sentido de esta medida, las implicaciones que tienen en los trámites de Migración y cuál es el protocolo para presentar esta documentación ante la entidad.

“El Gobierno está obligado a garantizar y proteger los derechos y la seguridad de los niños y adolescentes. Sabemos qué hay trata de personas, hay casos en los que los padres se separan uno trata de sacarlo del país, entonces la norma es muy clara para proteger a los menores. De tal manera que el padre que no viaja debe autorizar expresamente la fecha inclusive en que el niño va a viajar, el propósito del viaje y debe ser autenticado porque no podemos hablar de un asunto de presumir la buena fe porque conocemos casos de documentos adulterados. Es un tema de seguridad”, recalcó.

Hernández también se refirió a los casos de los niños que no han sido reconocidos o aquellos a menores abandonados por uno de sus padres y qué papel juega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, se refirió a la efectividad de la medida.

“Nuestros oficiales de Migración están capacitados para verificar y revisar los permisos, para saber de su autenticidad. Por ejemplo, en el año 2022 detectaron 255 de falsedad de documentos, en ese sentido tienen la obligación de acatar la norma y cumplir los requisitos”, dijo.

Finalmente, la funcionaria de Migración habló de la medida de Check Mig, norma que se implementó en la pandemia que requiere llenar un formulario obligatorio para los viajeros internacionales, tanto colombianos como extranjeros; que tienen planeado salir o entrar a territorio nacional y, destacó que no se contempla eliminarla por el momento.