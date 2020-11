Contaremos los detalles que usted reclama: ‘Timochenko’ a Vargas Lleras

Las Farc respondieron a la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en la que acepta la petición de perdón de los integrantes de la exguerrilla por los dos atentados en su contra, ocurridos en 2002 y 2005.

“Atendiendo su solicitud, una vez convocados por la JEP, estaremos prestos a entregar todos los detalles que poseemos con relación a los atentados de los que usted fuera víctima”, dice Rodrigo Lodoño.

Queremos reiterar nuestro compromiso indeclinable con el Acuerdo y particularmente con la verdad, como elemento fundamental para la reconciliación.@JEP_Colombia La verdad es el camino. #PorLaVidaYPorLaPaz pic.twitter.com/GYkhm8zSiS — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) November 10, 2020

Vargas Lleras, en la columna del domingo en El Tiempo, perdonó a las Farc por los dos atentados contra su vida ocurridos en el 2003 y 2005, en uno de los cuales perdió algunos dedos de su mano izquierda, pero pidió a la organización revelar toda la verdad sobre su planeación y ejecución.

“Me basta con la verdad y la no repetición a que se han comprometido sus autores. No guardo viejos rencores ni odios ni ánimos vengativos hacia nadie. Pienso que, al igual que yo, nuestro país quiere pasar la trágica página de la violencia y no lo vamos a conseguir sino perdonando”, escribió Vargas Lleras