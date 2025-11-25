Contraloría dice que MinDefensa no entregó todos los datos de compra de Gripen: convocó a reunión

La Contraloría General de la República inició un proceso de vigilancia y control fiscal sobre la adquisición de aeronaves Gripen E y un proyecto estratégico para la modernización de la Fuerza Aérea, pero que ha generado inquietudes en diferentes sectores políticos y técnicos. Las aeronaves, de configuración monoplaza y biplaza, hacen parte de la propuesta seleccionada por el Ministerio de Defensa para renovar su flota, decisión que ahora será examinada con especial detalle por el organismo de control.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, remitir copia del contrato firmado con la empresa que asesoró al Ministerio durante el proceso de selección. También pidió anexar los soportes de todas las alternativas analizadas, incluidas las ofertas de fabricantes y otras opciones consideradas antes de la decisión final. Según el jefe del ente de control, es necesario esclarecer los criterios técnicos, legales y económicos que llevaron a escoger los aviones Gripen.

Un piloto de la Fuerza Aérea Brasileña con su avión Embraer C-390 Millennium, escoltado por dos cazas Saab JAS 39 Gripen, se desempeña durante el espectáculo aéreo F-Air Colombia 2025 en Rionegro, Departamento de Antioquia, Colombia, el 11 de julio de 2025. AFP

Rodríguez explicó que el Ministerio de Defensa no entregó la información completa sobre el contrato de los aviones Gripen argumentando que tiene carácter reservado por motivos de seguridad nacional, razón por la cual propuso una mesa de trabajo para revisar directamente los documentos y explicar los fundamentos de la contratación. La reunión quedó programada para el próximo 4 de diciembre en las instalaciones de la Contraloría.

“Muchas de las circunstancias que iban a ser expuestas son objeto de reserva por temas de seguridad nacional”, señaló el contralor, quien indicó que envió una nueva comunicación al ministro identificando , con nombre y número de cédula, a los funcionarios de la entidad que tendrían acceso a la información clasificada. Añadió que, en esa mesa de trabajo, el Ministerio deberá entregar todos los detalles que justificaron la firma del contrato.



El contralor también advirtió que, una vez analizados los documentos y las explicaciones del Ministerio, la Contraloría definirá las acciones correspondientes. “Me parece importante que se realice esa mesa con el señor ministro de Defensa; él deberá asistir, o de igual manera las personas que tengan que ver en ello, y allegarnos toda la información”, enfatizó el contralor.