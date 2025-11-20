En vivo
Blu Radio  / Opinión  / El país espera la publicación del contrato por 16 billones de pesos para compra de aviones Gripen

El país espera la publicación del contrato por 16 billones de pesos para compra de aviones Gripen

La Contraloría pidió en las últimas horas al ministro de Defensa Pedro Sánchez, una copia del expediente, incluyendo la etapa precontractual, así como una copia del contrato suscrito con la empresa que asesoró al Gobierno en el proceso de contratación para la adquisición de los aviones Gripen.

