El país espera la publicación del contrato por 16 billones de pesos para compra de aviones Gripen

Sigue la polémica en torno al contrato suscrito por el Ministerio de Defensa con la multinacional sueca Saab para la compra de 17 aviones de combate Gripen por un valor cercano a los 16 billones de pesos.

La Contraloría pidió en las últimas horas al ministro de Defensa Pedro Sánchez, una copia del expediente, incluyendo la etapa precontractual, así como una copia del contrato suscrito con la empresa que asesoró al Gobierno en el proceso de contratación para la adquisición de los aviones Gripen.

Adicionalmente, el contralor General Carlos Hernán Rodríguez le pidió al ministro de Defensa que anexe los soportes de las diferentes opciones evaluadas para la adquisición de los aviones, entre ellos la oferta de Francia con los aviones Rafale y la de Estados Unidos con los F-16 y otros, “indicando las razones técnicas, legales y económicas que sustentaron la selección de los aviones Gripen”.

El contralor Rodríguez le dio un plazo de cinco días al ministro Pedro Sánchez para que haga llegar la información correspondiente al proceso de compra de los aviones Gripen. Entre otras cosas, la Contraloría busca claridad sobre el precio unitario de venta de cada una de las aeronaves adquiridas.



Anoche, el presidente Gustavo Petro pidió en alocución televisada, que se publicara el contrato suscrito hace una semana con Saab para disipar suspicacias, tras negar cualquier tipo de irregularidad durante el proceso de negociación, que según dijo, duró más de tres años. No hay claridad sobre si el gobierno puede eludir la cláusula de confidencialidad que protege el documento, al que también se comprometió la multinacional sueca.

Mientras tanto, el exzar anticorrupción Camilo Enciso radicó una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción de Suecia, para investigar un presunto soborno transnacional para la compra de los aviones Gripen por parte del Estado colombiano.

Dice el documento de Enciso que “los hechos y la evidencia que hasta ahora se ha conocido relacionada con posibles actos de corrupción involucrando al ministerio de Defensa y a la Primera Dama y otras personas relacionadas con el alto gobierno”, relacionados con la venta de aeronaves Gripen. La solicitud tiene como origen, la información publicada por el tabloide sueco Expressen, sobre la vida de lujos que llevaría Verónica Alcocer en Suecia.