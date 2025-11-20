En vivo
Expresidente César Gaviria no apoya moción de censura contra el ministro de Defensa

Gaviria destacó que, a su juicio, por primera vez desde el comienzo del actual Gobierno se vio un ejercicio real de autoridad en materia de seguridad.

