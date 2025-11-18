En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Radican queja contra ministro de Defensa por muerte de 15 menores de edad en operativos militares

Radican queja contra ministro de Defensa por muerte de 15 menores de edad en operativos militares

Según la denuncia, durante días existió incertidumbre sobre las edades reales de las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad