Radican queja contra ministro de Defensa por muerte de 15 menores de edad en operativos militares

Recientemente, se confirmó la radicación de una queja disciplinaria contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante la Procuraduría General por los recientes bombardeos y operativos militares contra estructuras de Iván Mordisco, en los que han fallecido al menos 15 menores de edad.

La queja, presentada por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, recoge informes, pronunciamientos de organismos internacionales y declaraciones de la Defensoría del Pueblo, además de antecedentes relacionados con el nombramiento y posesión del actual ministro. El documento advierte posibles faltas disciplinarias derivadas de la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones militares en zonas del Amazonas, Arauca y Guaviare.

El debate se reavivó luego de que el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmara oficialmente que 15 de los cuerpos analizados tras cuatro operativos militares corresponden a menores de edad. Los exámenes se realizaron entre agosto y noviembre, tras intervenciones contra estructuras armadas en por lo menos tres departamentos.

Según la denuncia, durante días existió incertidumbre sobre las edades reales de las víctimas. Sin embargo, este fin de semana la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal ratificaron que entre los fallecidos había siete menores, cifra que posteriormente fue ajustada a 15 tras completar los análisis forenses. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, condenó el reclutamiento forzado perpetrado por las disidencias.



A esta petición se sumó Naciones Unidas, que hizo un llamado a la cautela en el uso de bombardeos, pero fue enfática en señalar que la responsabilidad originaria por la muerte de los menores recae en los grupos armados que los reclutan “el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (2000) prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos ilegales. Y el Estatuto de Roma (2002) considera este reclutamiento un crimen de guerra”, por ello, exigió la liberación inmediata de todos los menores utilizados en actividades de guerra y su protección frente al conflicto.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: AFP

En medio de esta presión nacional e internacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió públicamente las actuaciones de las Fuerzas Militares. En entrevista con Mañanas Blu, negó que los tres menores fallecidos el pasado 24 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, hubieran muerto en un bombardeo. Según el ministro, se trató de un combate directo entre tropas y un grupo armado, y no de una operación aérea.

La Procuraduría deberá ahora decidir si abre una investigación disciplinaria formal, mientras organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de revisar los protocolos militares y reforzar los estándares de protección a menores en zonas de conflicto.