Comandante de Fuerzas Militares dice que no hubo irregularidad en bombardeos donde murieron menores

En medio de la polémica generada por los recientes bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc en el suroriente del país —operaciones ordenadas para debilitar la estructura criminal de alias Iván Mordisco—, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, defendió la legalidad de las acciones en las que, según reportes de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, habrían muerto al menos 12 menores de edad.

“Todas las operaciones militares se planean en el marco de la doctrina, en este caso en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, afirmó el oficial, al responder a los cuestionamientos que hoy tienen al ministro de Defensa en el centro de un inminente debate de moción de censura en el Congreso de la República.

Cubides también sostuvo que la Fuerza Pública no ocultó información sobre la presencia de menores en los lugares atacados y que la identificación de las víctimas corresponde exclusivamente a Medicina Legal, entidad encargada de confirmar las edades y condiciones de los cuerpos hallados.

Ejército Nacional Foto: AFP

Respecto a los hechos ocurridos en agosto en el departamento del Guaviare, donde la Defensoría reportó la muerte de cuatro menores, el comandante precisó que no se trató de un bombardeo, sino de un combate entre tropas del Ejército y miembros de las disidencias.



“Lo que pasó en agosto allá fue un combate de dos horas; recordemos que esa era una zona donde teníamos secuestrados a nuestros soldados”, explicó.

De acuerdo con la información consolidada por Medicina Legal, al menos 15 menores de edad han perdido la vida desde agosto en medio de operaciones militares contra las disidencias de las Farc, cifras que han reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en el marco de los operativos del Estado.