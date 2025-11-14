¿A qué obedece el cambio de postura del Gobierno Petro frente a bombardeos contra grupos criminales?

En los últimos días, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un giro de 180 grados en materia de seguridad, tras reactivar el uso frecuente de bombardeos como una de las herramientas más efectivas en contra de los grupos criminales.

En las últimas horas el presidente Petro confirmó la ejecución de un segundo bombardeo en menos de una semana, esta vez en el departamento de Arauca, en contra de un campamento en el que permanecían integrantes de las disidencias de alias “Iván Mordisco”, entre quienes podría estar alias “Antonio Medina”, el cabecilla de ese grupo criminal en todo el oriente del país, en la frontera con Venezuela.

Se suma este bombardeo al ejecutado en Calamar, Guaviare, en donde hubo 25 disidentes neutralizados, 19 de ellos muertos y tres menores de edad que se entregaron a las autoridades. Todavía no hay claridad sobre si en esa operación fue abatido alias “Pescado”, jefe financiero de esa estructura delincuencial.

Claramente, las Fuerzas Armadas han intensificado en los últimos días, la ofensiva en contra de “Iván Mordisco”, no hay que dejar de lado que además de los dos bombardeos ya mencionados, hay una intensa operación militar en la zona del Patía, tradicionalmente utilizada como retaguardia por las disidencias del cabecilla que ahora es el enemigo público número uno de las autoridades.



Hablando de los bombardeos, todavía no hay claridad sobre si murieron menores de edad en esas operaciones, sobre lo cual, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio unas polémicas declaraciones. Dijo el ministro sobre la eventual muerte de menores en los bombardeos, que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna” y agrega que “lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.

Sumado a esto, también llamó la atención que el presidente Gustavo Petro anunció tímidamente el regreso de la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, algo que había ordenado suspender el pasado 18 de septiembre, tras la muerte de 13 policías en un atentado de las disidencias en Amalfi, y luego de la descertificación de Estados Unidos a la lucha antidrogas por parte de Colombia.

Este giro pareciera tener relación con la ofensiva militar estadounidense en el Mar Caribe, cuya tenaza pareciera cerrarse sobre Venezuela. De hecho el presidente Petro dijo este jueves que la situación es muy crítica y que espera convencer a Estados Unidos de no seguir adelante con esa estrategia.

¿El cambio de postura del presidente Petro podría obedecer al inminente inicio de operaciones militares estadounidenses en la región, a través de la Operación Lanza del Sur?