En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / ¿Por qué EEUU ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado contra Black Hawk en Amalfi?

¿Por qué EEUU ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado contra Black Hawk en Amalfi?

El argumento de EEUU para ofrecer recompensa para capturar a los responsables de este acto terrorista, cometido presuntamente por las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, es que el helicóptero atacado es estadounidense y había sido entregado en comodato a la Policía Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad