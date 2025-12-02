En vivo
Contraloría: Más de 5 años de atrasos y $125 mil millones en irregularidades en reconstrucción Mocoa

Contraloría: Más de 5 años de atrasos y $125 mil millones en irregularidades en reconstrucción Mocoa

En ente de control asegura que la mala gestión llegó a tal punto que no se podrán terminar todas las obras de mitigación del riesgo.

