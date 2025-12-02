Contraloría: Más de 5 años de atrasos y $125 mil millones en irregularidades en reconstrucción Mocoa

Un vergonzoso balance de las obras para la mitigación del riesgo en la reconstrucción de Mocoa presentó la Contraloría General de la República. Las obras tienen más de 5 años de retrasos, se prevé que algunas no podrán ser terminadas y en todo el proceso hay hallazgos fiscales por más de 125 mil millones de pesos.

"El proyecto presenta problemas en su ejecución, no existe identificación clara de los soportes contables, jurídicos y técnicos de todas las actividades realizadas en la cuenca media baja, tampoco se registraron anotaciones o alertas por parte de la interventoría respecto de las actividades y recursos ejecutados, saldos de recursos en poder de la UNGRD y pagos por actividades no programadas ni contratadas", señaló la Contraloría.

Según el ente de control las obras no se realizaron de formas coordinada sino por separado y además algunas de las obras podrían generar un riesgo adicional como la desviación del cauce del río que pone de nuevo a la comunidad en amenaza.

El hallazgo fiscal equivale a la totalidad de recursos desembolsados por Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través del fondo administrado por Fiduprevisora.

