Coronel retirado asesinó a su exesposa e hijo: quería "hablar de asuntos personales"

Una reunión familiar en Pasto, Nariño, terminó en tragedia la noche del 31 de octubre, cuando un coronel retirado del Ejército, Ariel Mora Rodríguez, asesinó a su exesposa, Magda Patricia Muñoz, y a su hijo, Sebastián Mora Muñoz, en un reconocido restaurante del norte de la ciudad.

Según información de El Espectador, el exmilitar citó a las víctimas en una pizzería ubicada sobre la Avenida de los Estudiantes, con el supuesto propósito de dialogar sobre asuntos personales. Sin embargo, la conversación se tornó tensa y, en medio de una fuerte discusión, Mora desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra ambos.

Sebastián, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, intentó proteger a su madre, pero fue alcanzado por los disparos. Los dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Departamental de Nariño. El joven murió durante una intervención quirúrgica, mientras que su madre permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero finalmente también perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Tras el crimen, el coronel (r) abandonó el lugar y abordó un taxi. Durante el trayecto, se disparó dentro del vehículo. El conductor lo trasladó a un hospital, donde falleció minutos después, según confirmaron las autoridades locales.



Testigos relatan los momentos de pánico durante el ataque en Pasto

Los presentes en el establecimiento describieron escenas de caos y terror. Un testigo contó que, tras escuchar los disparos, todos los clientes corrieron en diferentes direcciones:

“Quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos (...) enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros”, reveló un testigo para un medio nacional.

Otros asistentes afirmaron que Mora Rodríguez discutía con la mujer y el joven antes de sacar el arma. Algunos señalaron que el exmilitar intentó salir con calma, mientras que otros aseguran que se disparó justo afuera del local, en medio del paso de una caravana de motociclistas por la celebración de Halloween.

La Alcaldía de Pasto lamentó la tragedia y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. El alcalde Nicolás Toro Muñoz condenó el acto de violencia e hizo un llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos mediante el diálogo y no con agresiones.

La comunidad académica también expresó su tristeza por la muerte de Sebastián Mora, un joven reconocido por su compromiso y vocación médica. Su asesinato, junto al de su madre, ha generado profunda consternación en Nariño y en todo el país.