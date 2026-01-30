En vivo
"Corte debe cuidar de no echar leña al fuego en el debate electoral": exmagistrado Humberto Sierra

“Corte debe cuidar de no echar leña al fuego en el debate electoral”: exmagistrado Humberto Sierra

Explicó que la implementación de la suspensión cautelar cambia la aproximación de la Corte al análisis de las normas, transformándola de ser la última etapa del procedimiento legislativo a poseer, prácticamente, un derecho de veto sobre las decisiones del Congreso y del Ejecutivo.

