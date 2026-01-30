“Corte debe cuidar de no echar leña al fuego en el debate electoral”: exmagistrado Humberto Sierra

En diálogo con Mañanas Blu, Humberto Sierra Porto, quien fue presidente de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el impacto histórico y político de la reciente decisión de suspender provisionalmente los efectos de la emergencia económica en Colombia.

Según el exmagistrado, esta medida representa un hito sin precedentes en la lógica jurisprudencial del país, otorgando a la Corte un papel mucho más protagónico en la gobernanza nacional.



Una facultad novedosa y el "derecho de veto"

Sierra Porto calificó la decisión como “absolutamente novedosa”, comparándola con la creación de la doctrina de sustitución de la Constitución en su época. Explicó que la implementación de la suspensión cautelar cambia la aproximación de la Corte al análisis de las normas, transformándola de ser la última etapa del procedimiento legislativo a poseer, prácticamente, un derecho de veto sobre las decisiones del Congreso y del Ejecutivo.

“La justicia en tiempo real, de manera concomitante con las decisiones, hace que la manera en que se trabaja judicialmente sea totalmente diferente”, señaló Sierra Porto, subrayando que ahora la Corte interviene directamente en la actualidad política y no solo sobre los derechos en abstracto.



Polarización y el peligro del relato del "bloqueo institucional"

Ante las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la Corte rompió el orden constitucional para defender intereses económicos, Sierra advirtió sobre los riesgos de tomar estas decisiones en sociedades polarizadas. El exmagistrado enfatizó que existe un peligro real de que las sentencias judiciales sean utilizadas como herramientas electorales.

“El gobierno ha tenido un relato de bloqueo institucional que impide que ellos puedan gobernar... y las decisiones sobre temas tan relevantes en momentos electorales son utilizados políticamente a favor o en contra”, afirmó. En este sentido, hizo un llamado a la prudencia para evitar que la Corte sea arrastrada al espectro político de la oposición o del gobierno, protegiendo así la institucionalidad,.



Impacto en los impuestos y la "ultraactividad"

Uno de los puntos críticos de la entrevista fue el efecto de la suspensión sobre los decretos tributarios, como el 1474, que establecía impuestos al patrimonio y al consumo de licores y juegos por internet,. Sierra Porto explicó que esta medida busca frenar una práctica común de los gobiernos: dictar leyes presumiblemente inconstitucionales para recaudar fondos mientras la Corte decide de fondo, aprovechando la ultraactividad de las normas.



Aunque el dinero ya recaudado (cercano a un billón de pesos) no se devolvería inicialmente por respeto a la vigencia previa de la norma, la suspensión detiene el recaudo hacia el futuro,. El exmagistrado advirtió: “Hay que tener mucho cuidado de la justicia en tiempo real porque en tiempos electorales puede terminar perturbando el equilibrio y la información y las decisiones de los ciudadanos”.

