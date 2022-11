¿Cuáles son los riesgos si no entra en funcionamiento Hidroituango?

Hidroituango es uno de los proyectos más importantes en la ingeniería colombiana . Su funcionamiento supone el 17% de la energía que consumen los colombianos y una reducción de las tarifas, pero la obra ha estado plagada de sobrecostos y retrasos.

El próximo martes habrá una nueva reunión con los delegados de todos los organismos involucrados en la Alcaldía de Valdivia, para continuar con el trabajo de planeación de las evacuaciones y decidir el operador para ellas. Oswaldo Ordóñez, máster y profesor de geología económica, geodinámica y geología de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia, habló sobre el megaproyecto.

"La situación nos tiene en vilo desde abril de 2018, desde el agua por el vertedero y el cuarto de máquinas es preocupante. Hidroituango es un enfermo que está en cuidados intensivos después de un accidente. Por lo menos abrió los ojos, pero imagínense prender las turbinas después de tanto tiempo el riesgo que puede haber, vaya se quiebre las patas de nuevo"

Según el experto, la ‘pata quebrada’ fue hacer pasar el agua por la casa de máquinas y los túneles, que colapsaron. Lo que han hecho es reparar esos huesitos 'quebrados'. Esa nueva entidad que tiene el proyecto de hidroituango no ha sido ensayada dinámicamente, que es hacer entrar el agua por los tubos. Todo funciona en seco, pero no se ha hecho las pruebas con agua. Como no se han hecho esos ensayos no se tiene clara la viabilidad de ese proyecto.

Un documento de EPM dice que, a la fecha, no se evidencia ningún comportamiento desfavorable que genere riesgos para la población y por lo tanto que amerite la evacuación de las comunidades aguas abajo de Hidroituango.

"El macizo rocoso está afectado por las fallas y el tratamiento que se le dio han sido unas correcciones, de inyección de concreto de una forma buena, lo que transmite confianza a los ingenieros. Los estándares han mostrado que está bien. Lo que hace falta es echarle agua, porque son 180 toneladas pegándole a los tubos, midiendo esas vibraciones. Se necesitan 3.000 sensores y ver cómo miden esas frecuencias.

En las últimas horas un PMU sobre Hidroituango se realizó en Puerto Valdivia, Antioquia, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, locales, de EPM y hasta la comunidad. Oswaldo Ordóñez entregó recomendaciones por si se presentan riesgos y tras los ensayos las cosas no salen bien.

"Si la cosa se pone maluca lo que se hace es cerrar las compuertas, mientras se hacen los correctivos necesarios. El riesgo sobre el colapso del proyecto es bajísimo, porque si algo falla se manda el agua por los vertederos. En estos ensayos no se revisten ningún riesgo para las comunidades, es innecesario estar armando tanto alboroto, pienso que le están dando un uso político.

Finalmente, Ordóñez indicó que, si no entra en funcionamiento Hidroituango, la viabilidad financiera de EPM estaría comprometida y estaríamos hablando de multas de 5 o 6 billones de pesos.