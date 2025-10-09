CUT convoca nuevas protestas para exigir aprobación de las reformas del Gobierno

Nuevamente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está convocando a protestas para el próximo martes, 14 de octubre, que se realizarán con el fin de exigirle a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional, al Senado la aprobación de la reforma a la salud y al Gobierno nacional le están exigiendo presentar lo más pronto posible el proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones.

“La Central Unitaria de Trabajadores, convoca a todas las subdirectivas CUT y a todos los sindicatos nacionales a participar activamente en los plantones programados para el día martes, 14 de octubre, a las 10:00 de la mañana frente a la Corte Constitucional en Bogotá, y en el resto del país frente a los palacios de justicia en los horarios que cada subdirectiva estime más convenientes”, se lee en el comunicado de la CUT.

Fabio Arias, presidente CUT, en el cabildo abierto en la Plaza de Bolívar de Bogotá X: @fabioariascut

Cabe recordar que en distintas ocasiones el presidente Gustavo Petro ha atacado al presidente de la Corte Constitucional, calificándolo de fascista y aliado de la oposición al no querer aprobar las reformas de su Gobierno.

A esto se le suma la convocatoria de la CUT, que es aliada del Gobierno nacional y que busca generar presión a la aprobación de los proyectos de reforma.



Lo que preocupa es que, en la convocatoria, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, invitó a que la manifestación sea masiva, disciplinada y combativa, con el fin de, según él, “enviar un mensaje de respaldo popular a las reformas”.