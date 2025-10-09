En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / CUT convoca nuevas protestas para exigir aprobación de las reformas del Gobierno

CUT convoca nuevas protestas para exigir aprobación de las reformas del Gobierno

La Central Unitaria de Trabajadores anunció plantones para el 14 de octubre, frente a la Corte Constitucional y otros tribunales del país. La movilización busca presionar la aprobación de reformas a la salud, pensional y del proyecto sobre el Sistema General de Participaciones.

CUT paro nacional
Marchas de la CUT en Barranquilla
Foto: Facebook CUT Atlántico
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Nuevamente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está convocando a protestas para el próximo martes, 14 de octubre, que se realizarán con el fin de exigirle a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional, al Senado la aprobación de la reforma a la salud y al Gobierno nacional le están exigiendo presentar lo más pronto posible el proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones.

“La Central Unitaria de Trabajadores, convoca a todas las subdirectivas CUT y a todos los sindicatos nacionales a participar activamente en los plantones programados para el día martes, 14 de octubre, a las 10:00 de la mañana frente a la Corte Constitucional en Bogotá, y en el resto del país frente a los palacios de justicia en los horarios que cada subdirectiva estime más convenientes”, se lee en el comunicado de la CUT.

Fabio Arias, presidente CUT, en el cabildo abierto en la Plaza de Bolívar de Bogotá
Fabio Arias, presidente CUT, en el cabildo abierto en la Plaza de Bolívar de Bogotá
X: @fabioariascut

Cabe recordar que en distintas ocasiones el presidente Gustavo Petro ha atacado al presidente de la Corte Constitucional, calificándolo de fascista y aliado de la oposición al no querer aprobar las reformas de su Gobierno.

A esto se le suma la convocatoria de la CUT, que es aliada del Gobierno nacional y que busca generar presión a la aprobación de los proyectos de reforma.

Lo que preocupa es que, en la convocatoria, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, invitó a que la manifestación sea masiva, disciplinada y combativa, con el fin de, según él, “enviar un mensaje de respaldo popular a las reformas”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

CUT

Gustavo Petro

Protestas en Colombia

Reforma pensional

Publicidad

Publicidad

Publicidad