"Debemos decidir si nos seguimos utilizando mutuamente": Gustavo Bolívar sobre coaliciones en 2023

El presidente de la Comisión Tercera Senado, Gustavo Bolívar, explicó a través de sus redes sociales cómo un ciudadano puede ser candidato del Pacto Histórico para las elecciones que tendrá el país en 2023.

El senador informó que en una ciudad pueden salir candidatos del Polo, Maíz, UP o Colombia Humana y el que gane la consulta será candidato del Pacto Histórico.

Publicidad

“El Partido de la U y el Partido Conservador, podrían interesarse, en algunas ciudades o departamentos, en hacer coalición con el Pacto histórico, pero ahí es donde debemos decidir si vamos por el cambio regional también o nos seguimos utilizando mutuamente, aseguró Bolívar

El senador del Pacto Histórico aseguró que no apoyará una sola candidatura, para edil, concejo, asambleas, alcaldías o a las gobernaciones, de alguien que no haya militado en partidos alternativos y que no demuestre que apoyó al presidente Gustavo Petro en sus campañas.

Finalmente envió un dardo a los aspirantes: “Midan sus posibilidades con sensatez y si ven posibilidades, aspiren”. Cabe recordar que las elecciones se llevarán a cabo en el país el próximo 23 de octubre del 2023.

Le puede interesar:

Publicidad

Escuche el podcast El Camerino: