Decretan aumento del valor del pasaje en transporte público en Neiva: "Hubo concertación"

Decretan aumento del valor del pasaje en transporte público en Neiva: "Hubo concertación"

El aumento, decretado por la Alcaldía de Neiva luego de una reunión con los transportadores, se fijó a través del Decreto 528 de 2025.

