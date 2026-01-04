Decretan aumento del valor del pasaje en transporte público en Neiva: "Hubo concertación"

Luego de una reunión que se adelantó entre la administración municipal y el gremio de transporte público, a través del Decreto 528 del 31 de diciembre de 2025, la Alcaldía de Neiva ordenó un aumento de 200 pesos en el servicio urbano de colectivos que operan en la ciudad.



¿A cuánto quedó el pasaje de bus en Neiva?

De acuerdo con las nuevas tarifas, el servicio básico pasó de 2.800 a 3.000 pesos y el servicio de colectivos de lujo o con aire acondicionado pasó de 3.000 a 3.200 pesos, mientras que el incremento autorizado para los horarios nocturnos y dominicales es de 100 pesos adicionales.

“Primero quiero decir que hubo una concertación con los transportadores y, a través del Decreto 528 de 2025, se ordena el incremento para la ciudad de Neiva en el servicio de transporte público, tanto en tarifa de servicio básico como en tarifa de servicio de lujo, o conocido también como los colectivos que nos prestan el servicio con aire acondicionado. Es decir, queda en 3.000 pesos la tarifa en servicio básico y 3.200 en servicio de lujo”, confirmó la secretaria de Movilidad del municipio de Neiva, Edna Johana Cruz.

A propósito, algunos usuarios consultados por Blu Radio cuestionaron el incremento ante el mal estado en el que se encuentran muchos de estos vehículos y los sectores de Neiva donde aún no se presta el servicio de transporte urbano.

“Mi nombre es Miryam. Para mí, el incremento es injusto porque hay mucho colectivo en mal estado; antes subían 100 pesos y ahora son 200 pesos de más, al menos que cambien o arreglen los colectivos viejos y que haya rutas en lugares de Neiva donde no hay servicio de transporte… La verdad, yo utilizo el colectivo y muchas veces me he subido en colectivos con las sillas desbaratadas, caídas… Mi nombre es Ilder, el incremento está bien, pero deberían mejorar el servicio. El transporte urbano en Neiva es muy deficiente, carros muy antiguos y lo otro es que no hay rutas para muchos barrios de Neiva y en algunos sectores solo trabajan hasta las seis de la tarde; el servicio debería ser hasta las nueve de la noche”, expresaron usuarios del transporte urbano en Neiva.



En efecto, la Alcaldía de Neiva reconoce las fallas que tiene el servicio de transporte urbano; sin embargo, se anunció que este año se espera que el Sistema Estratégico de Transporte Público quede completamente en operación.

“Este año se tiene una gran proyección, teniendo en cuenta lo que se viene con el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y la inversión justamente en flota y tecnología para el funcionamiento de la flota. Entonces, esperamos que mejore la prestación del servicio en este año, esperamos entrar en operación completamente y que los usuarios y los ciudadanos apoyen y salven el nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público”, puntualizó Edna Johana Cruz, secretaria de Movilidad de Neiva.