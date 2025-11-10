En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría alerta por nueva infracción al DIH tras atentado contra el gobernador de Arauca

Defensoría alerta por nueva infracción al DIH tras atentado contra el gobernador de Arauca

La Defensoría del Pueblo condenó el atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, y pidió respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Atacan a bala a Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca
Atacan a bala a Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca
Foto: Gobernación de Arauca
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad