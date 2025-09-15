Defensoría denuncia secuestro de defensor público de la entidad en Caloto, Cauca

La Defensoría del PuebloDefensoría del Pueblo denunció el secuestro de Óscar Eduardo Jordán Camacho, defensor público del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao, en el Cauca. Los hechos ocurrieron este lunes mientras el funcionario se encontraba a las afueras de su vivienda en el municipio de Caloto. En ese momento, hombres armados lo secuestraron.

"Este hecho constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el norte del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Exigimos a los responsables su liberación inmediata y sin condiciones, así como el respeto por su vida y su integridad personal", señalaron desde la Defensoría.

En el mismo sentido, la entidad subrayó que la labor de los defensores públicos es de gran importancia, ya que permite prestar un servicio a personas que no tienen acceso a una representación judicial.

"Hacemos un llamado para que cesen estas prácticas que solo profundizan el dolor del país. Asimismo, trabajamos de la mano de las autoridades con el fin de lograr su pronto regreso al seno de su familia y a sus funciones en defensa de los derechos humanos", indicó la Defensoría.