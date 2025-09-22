Defensoría denuncia uso de civiles como escudos humanos en Huila

Durante el fin de semana, el Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, facción disidente de la llamada línea de 'Iván Mordisco', intensificó sus presiones contra las comunidades de La Plata, Huila. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, el grupo armado citó por segunda vez en menos de dos meses a líderes y lideresas comunitarios, obligándolos a convocar a la población civil para exigir el retiro de tropas del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda La Aurora y el corregimiento Belén.

Bajo la amenaza de dinamitar las vías, decenas de pobladores, incluyendo mujeres, niños y niñas, fueron forzados a abandonar sus hogares y permanecer toda la noche sobre la carretera, cumpliendo las órdenes del grupo armado. Ante este escenario, y para evitar confrontaciones directas con la población, las tropas resolvieron retirarse del lugar.

La situación dejó serias afectaciones: cierre total del comercio, restricciones de movilidad y un riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios, lo que vulneró los derechos económicos y sociales de la comunidad. Aunque el domingo se autorizó la reapertura parcial del comercio, persiste un ambiente de miedo y zozobra, especialmente ante la amenaza de que los hechos se repitan y provoquen un desplazamiento masivo de más de 16.000 personas en la zona.

De manera preocupante, la Defensoría informó que las disidencias han advertido a la población que no deben desplazarse, pues buscan evitar el ingreso de la fuerza pública y convertir a los habitantes en un escudo humano que impida la acción militar en el centro poblado El Belén y hacia la cabecera municipal de La Plata.



La defensora Iris Marín hizo un llamado urgente a los actores armados para que respeten el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil del conflicto. A la fuerza pública, solicitó evaluar con rigor los riesgos de confrontación para no poner en mayor peligro la vida e integridad de las comunidades.

Finalmente, instó a las autoridades nacionales y locales a implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana 025 de 2022, la cual ya advertía sobre la escalada de riesgos en el municipio por el fortalecimiento de estructuras armadas.