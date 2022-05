“Dejemos las mezquindades de un lado”: Duque responde a críticas del expresidente Santos

El presidente Iván Duque le respondió al expresidente Juan Manuel Santos quien, en unas declaraciones el fin de semana, en un evento con el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el jefe de Estado había intentado descarrilar el proceso de paz que se lleva con la extinta guerrilla de las Farc.

La respuesta fue en un encuentro de defensores públicos que convocó la Defensoría del Pueblo y en la que invitó al presidente Duque, quien aprovechó su exposición de “Paz con Legalidad” para responderle al expresidente Juan Manuel Santos, quien dijo que Duque se rajó en la implementación del Acuerdo de paz.

“Dejemos las mezquindades a un lado y entendamos que la conquista de la paz no tiene color político, no tiene color ideológico, no es la pertenencia de ningún líder político. La paz es un derecho al que tenemos los colombianos que perseguir diariamente y eso implica que la verdad con la argumentación importa”, expresó el mandatario de los colombianos.

Hace unos días, Santos también dijo que el presiente Duque no tenía voluntad política para implementar los acuerdos a lo que respondió.

“La firma de los acuerdos de paz, cualquiera que sea, son como una boda. Es el día del vestido largo, el vestido blanco, de los invitados, de los músicos, de los brindis. Pero la construcción de la paz, que es de implementación, es el matrimonio, es el que se labra todos los días, es el que tiene las dificultades; a algunos les gustan la majestuosidad de las bodas, pero lo importante es el trabajo diario para la construcción de ese matrimonio social para vencer la violencia”, añadió.

Resaltó el número de líderes sociales asesinados entre el 2010 y 2018, y dijo que en su Gobierno se han reducido estos homicidios un 20 %.

“Aquí tenemos que ser claros que, quienes están detrás de esos asesinatos, son los narcotraficantes, los terroristas, los que están en la minería ilegal y en otra serie de conductas criminales. Pero tenemos que vencerla con un sentido de construcción de paz que va más allá de los premios y los reconocimientos”, expresó el mandatario.

Recordó que él se encargó de la creación de las 16 curules de paz para las víctimas, las cuales tendrán voz y voto desde el próximo 20 de julio cuando ingrese el nuevo Congreso.

El jefe de estado recordó que en su gobierno se han entregado más de 52 mil títulos rurales a las familias necesitadas, entre otros.

