Desde este martes inicia votación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso

El anuncio del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo será este lunes festivo, 20 de marzo, en horas de la tarde, en las comisiones económicas del Congreso de la República y su discusión arranca el martes, luego que fuera radicada la ponencia en las secretarías de la respectiva comisión.

“El martes iniciará la discusión de la ponencia y puede llevar más de una sesión. Es un plan complejo con muchos artículos y esperamos que en el curso de la semana pueda ser aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y que, inmediatamente, abordemos en la comisión de ponentes la discusión y deliberación sobre lo que será el plan final con todas las constancias y las propuestas que hagan los senadores y, los representantes en la primera discusión”, expresó la presidenta de la Comisión Tercera del Senado, Clara López Obregón.

La construcción de la ponencia se logró luego de evacuar más de 1.000 proposiciones de diferentes congresistas y de escuchar a todos los ministros, junto al director de Planeación Nacional en el Ministerio de Hacienda por dos semanas.

“Hicimos el estudio de los 300 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Hicimos un estudio exhaustivo de 45 artículos nuevos y estamos ya preparados para el anuncio el día lunes de la ponencia para ser estudiada, ser discutida en comisiones económicas de Senado y Cámara, comisiones terceras y cuartas. Estamos con la fecha constitucional de 23 de marzo, vamos a cumplir este tema”, explicó el senador John Jairo Roldan del Partido Liberal.

Desde el Centro Democrático el senador y vocero de esta colectividad, Ciro Ramírez, radicó una ponencia de archivo del Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, al considerar que este atenta contra la economía del país.

“Un plan de desarrollo que no entiende el contexto por el cual Colombia está atravesando de una desaceleración económica, alta inflación, alta tasa de cambio, aumento del desempleo, donde no prioriza como fuente de inversión al sector privado, es más no aparece. No hay política, programas o proyectos a mediano y largo plazo para el emprendimiento; donde desaparece impulsa. Donde vemos que lo que hace es estatizar muchos de sus sistemas y darle más competencias y funciones al Estado”, dijo el congresista de oposición.

Desde diferentes sectores han criticado que en el documento del Plan Nacional de Desarrollo no se incluyeron algunas regiones del país e, incluso, hablan que se estaría cambiando el modelo económico de la Nación.

“De otra parte, también vemos que en el Plan Nacional de Desarrollo se quiere cambiar el modelo económico que existe actualmente en Colombia y para ello habría que hacer una reforma constitucional, porque a la luz de los artículos 333 y 334 eso no es viable”, señaló el senador Antonio Luis Zabaraín.

En el documento, que será analizado por los parlamentarios, se habla de facultades especiales al presidente, la Policía no cambiará de ministerio, y este tema será estudiado en la Comisión Primera; en cuanto a la compra de predios, la llamada reforma rural, no tendrá cambios, entre otros.

