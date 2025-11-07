Desplazamiento forzado en Colombia se dispara 76 % en 2025, alerta Defensoría del Pueblo

Publicidad
Los nuevos reportes de la Defensoría del Pueblo evidencian un agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en distintas regiones del país.
Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 88 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 91.514 personas afectadas, y 79 casos de confinamiento que restringieron la movilidad de 101.183 habitantes.
Los departamentos más golpeados son Norte de Santander, Nariño, Cauca y Chocó, donde la persistencia de enfrentamientos entre grupos armados y el control territorial ilegal mantienen a miles de familias atrapadas entre el miedo y la incertidumbre. Solo en Norte de Santander se desplazaron más de 73.000 personas en lo corrido del año.
La Defensoría también advirtió sobre 194 eventos de riesgo que combinan confinamientos y desplazamientos, una señal de que la violencia no cede pese a los esfuerzos del Gobierno en el marco de la política de paz total.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante todo 2024 se registraron 52.009 personas desplazadas. La cifra de 2025 representa un incremento del 76 %, aun cuando el año no ha terminado. Este repunte refleja el deterioro de la seguridad en varios territorios y la expansión de economías ilegales que siguen alimentando la violencia.
La Defensoría también advirtió sobre el aumento de los movimientos migratorios mixtos. Entre enero y septiembre de 2025, 124.442 personas transitaron por Colombia de manera irregular, la mayoría provenientes de Venezuela (120.465). El informe detalla que el 40,2 % son mujeres, el 36,6 % hombres y el 21,5 % niños, niñas y adolescentes, evidenciando la vulnerabilidad de esta población.
El organismo defensor subraya que detrás de cada cifra hay familias y comunidades que requieren atención inmediata. El crecimiento del desplazamiento y los confinamientos masivos muestra que el conflicto sigue latente en amplias zonas del país y que garantizar la protección de la población civil continúa siendo uno de los mayores retos del Estado colombiano.