Desplazamiento forzado en Colombia se dispara 76 % en 2025, alerta Defensoría del Pueblo

Desplazamiento forzado en Colombia se dispara 76 % en 2025, alerta Defensoría del Pueblo

En solo nueve meses de 2025, más de 91.000 personas fueron desplazadas y 101.000 confinadas, lo que confirma un repunte crítico de la crisis humanitaria en el país.

