En Antioquia han atendido más de 30 situaciones de desplazamientos y confinamientos en 2025

La situación de orden público en Antioquia sigue siendo una preocupación latente para las autoridades que en este momento atiende cinco puntos críticos de desplazamientos en donde cerca de 300 familias permanecen albergadas en diferentes zonas de los casco urbanos, esto esperando a que se brinden las medidas de seguridad para su retorno.



¿Cómo está el desplazamiento en Antioquia?

La Gobernación de Antioquia destacó que a la fecha tiene reporte de 138 desplazados de Tarazá, 322 afectados en Anorí y 83 personas en El Bagre. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que a lo largo del año han atendido decenas de situaciones de orden público en diferentes subregiones del departamento.

"Solo entre el 30 de diciembre del año pasado y lo que va a ocurrir este año, el departamento ha vivido más de 30 desplazamientos y confinamientos. Municipios como Anorí, ya ha tenido seis, Valdivia cinco, el mismo Briceño dos", señaló el mandatario regional.

Aunque sobre los desplazamientos activos están bajo la lupa de las autoridades con la atención humanitaria en los tres municipios afectados, se espera que la Fuerza Pública continúa realizando todo tipo de acciones militares que permitan el regreso seguro de las cientos de personas afectadas por las confrontaciones entre grupos armadas.

Precisamente sobre retornos la subsecretaria de Derechos Humanos de Antioquia, Patricia Giraldo, destacó que en los municipios de Briceño y Valdivia las personas desplazadas por la violencia ya decidieron regresar a sus viviendas en zona rural.



"En este momento tenemos activos en el departamento alrededor de tres desplazamientos masivos y los del municipio de Briseño y el municipio de Valdivia están actualmente en el regreso voluntario", indicó la funcionaria.

Por último, hay que mencionar el caso del municipio de Andes en donde la Alcaldía aseguró que durante todo el año han recibido a cerca de 40 familias desplazadas por la influencia de los grupos delincuenciales que intimidaron a decenas de personas que por temor salieron de sus viviendas en veredas y corregimientos.