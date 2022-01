Días sin IVA en víspera de elecciones es una coincidencia: ministra de Comercio

El Gobierno ya tiene listo el decreto para establecer los días sin IVA para este 2022 , los cuales, a falta de la firma, serían fijados en marzo, junio y la tercera jornada, hasta diciembre. Estas fechas fueron “concertadas previamente con Fenalco”, según explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ximena Lombana.

“Fueron claros en decir que el beneficio sería mayor si era un viernes, esto, con base en los comportamientos en las jornadas anteriores (…) Reactiva el comercio y la economía en el país”, comentó.

La ministra también aclaró por qué de las fechas elegidas para estos días sin IVA (11 de marzo, 17 de junio y 2 de diciembre). Dijo que no tienen relación con las jornadas de elecciones presidenciales y que, de ser necesario, el Gobierno podría considerar cambiarlas.

“Lo de que es en víspera de elecciones es una coincidencia (…) El decreto todavía no está firmado, el Gobierno no tendría inconveniente y si hay lugar a alguna revisión, la haremos”.

Añadió que las categorías son las mismas del 2021 y no se modificarán, al igual que los topes y los medios de pago.

