Disidencias de las Farc deberán entregar 13 toneladas de armas en máximo 40 días

En el marco del quinto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), se logró un acuerdo clave entre el 17 y el 19 de julio de 2025: la entrega de 13 toneladas de armas y material de guerra en un plazo máximo de 40 días.

El proceso ya se encuentra en marcha como parte de los compromisos adquiridos por esta disidencia, y representa —según el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa— un gesto significativo que demuestra la voluntad del grupo armado de avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo. En los próximos ciclos de diálogo, se contempla continuar con nuevas entregas bajo un procedimiento técnico más claro y con garantías logísticas fortalecidas.

Para garantizar la transparencia del proceso, la verificación del material entregado estará a cargo del Ministerio de Defensa, los países garantes, la Misión de Paz de la OEA (MAP-OEA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Estas entidades serán responsables de confirmar que lo entregado coincide con los inventarios previos y de velar por el cumplimiento del acuerdo bajo condiciones de seguridad estrictas.

Una vez verificado, el armamento será trasladado a una zona definida por expertos del Ministerio de Defensa, quienes establecerán las condiciones y la metodología para su destrucción. Este procedimiento se realizaría entre la tercera y cuarta semana de agosto, en los departamentos de Nariño y Putumayo.

El proceso cuenta también con el acompañamiento de la Iglesia Católica, a través de la Comisión de Seguridad y Acompañamiento en la mesa de diálogo. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia, destacó que este paso representa una muestra clara de voluntad del grupo armado y permite avanzar hacia una etapa más definitiva del proceso de paz. “Este grupo alcanza con este gesto un mayor nivel de confianza en el diálogo con el Gobierno Nacional”, afirmó.

No obstante, el camino no ha estado exento de tensiones. La captura en febrero de 2025 de alias 'Araña', líder de los Comandos de Frontera, provocó una pausa temporal en las conversaciones. Además, recientemente la Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura contra seis miembros de la organización que ya no hacen parte de la mesa de diálogo. Pese a estos desafíos, se han logrado avances sustanciales en la consolidación de la hoja de ruta hacia la paz.

Publicidad

La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano es una disidencia armada que se separó de la Segunda Marquetalia en 2023. Está conformada principalmente por los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño, Putumayo, Cauca y la Amazonía. Tiene cerca de 2.000 integrantes y está liderada por Walter Mendoza.