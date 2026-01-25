Dos comerciantes fueron secuestrados en el norte de Nariño: esto se sabe

Dos comerciantes fueron secuestrados en la zona rural del municipio de San José de Albán, en el norte de Nariño, por hombres que los intimidaron con armas de fuego cuando Miguel Ibarra y su hermana Rosalina regresaban de la ciudad de Pasto.

Cristina Cabrera, esposa de Miguel Ibarra, dijo a Blu Radio que el rapto de los dos hermanos se produjo pasadas las 9:30 de la noche del sábado 24 de enero, en el sector del puente del Quiña, zona rural del municipio de San José de Albán.

La mujer asegura que un hombre de la tercera edad que acompañaba a los hermanos Ibarra fue liberado horas más tarde y fue quien dio aviso a la familia.

Según la esposa del comerciante, él y su hermana viajaban en una camioneta y, de acuerdo con el relato del testigo, fueron obligados a bajar del automotor y posteriormente los subieron a otro carro que partió con rumbo desconocido en el norte del departamento.



Manifestó la señora Cabrera que los dos hermanos, luego de ser amenazados con armas de fuego, fueron obligados a subir a un vehículo que partió por una carretera destapada que conduce al municipio de El Tablón de Gómez, en el norte de Nariño, pero hasta este momento nada se sabe de su suerte ni mucho menos del paradero de los dos hermanos Ibarra.

Los familiares de inmediato dieron aviso al Gaula de la Policía Nacional, que dispuso de un vasto operativo para lograr rescatar a los dos comerciantes.

“Ellos no tienen enemigos, son trabajadores que siempre han ayudado a la comunidad y no tenemos los recursos para pagar un rescate si eso es lo que van a pedir”, dijo otro de los allegados a Miguel Ibarra, quien prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato por temor a represalias.

La angustia y el temor se apoderaron de los familiares de Miguel y Rosalina Ibarra, quienes pidieron a sus captores que les respeten la vida y los liberen inmediatamente sanos y salvos.