En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Dos comerciantes fueron secuestrados en el norte de Nariño: esto se sabe

Dos comerciantes fueron secuestrados en el norte de Nariño: esto se sabe

Los familiares de inmediato avisaron al Gaula de la Policía Nacional, que dispuso de un vasto operativo para lograr rescatar a los dos comerciantes.

Miguel Ibarra y su hermana Rosalina fueron secuestrados en el norte de Nariño
Miguel Ibarra y su hermana Rosalina fueron secuestrados en el norte de Nariño.
Foto: Redes sociales
Por: Winston Viracachá
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad