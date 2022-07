Duque defendió actual sistema de salud tras propuestas de reforma presentadas por gobierno entrante

El presidente Iván Duque, realizó una profunda reflexión sobre el futuro del país, de la mano del cambio que tendrá Colombia tras la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto.

Durante un foro con empresarios de diferentes sectores económicos el jefe de estado habló de la reforma al sistema de salud que presentó en las últimas horas por la ministra de Salud designada por Petro, Carolina Corcho, quien propuso que se deben eliminar las EPS.

“Nosotros hoy tenemos un sistema de participación privada que nos ha llevado a tener éxitos. El éxito del sistema de salud en Colombia no es porque hayamos tenido una buena política en materia de vacunación; es porque logramos tener en sí, una buena política, pero también un buen sistema, en donde hay participación pública y privada y donde hay un sistema de aseguramiento”, explicó Duque.

El mandatario defendió el actual sistema de salud y aseguró que muestra de ello es lo que se consiguió durante la vacunación contra el COVID-19.

“El sistema de salud que existente en Colombia es el que nos permitió llegar a los niveles de inmunización que tenemos y es el que nos permitió cerrar 11 EPS y trasladar a 8 millones de personas en medio de una pandemia”, mencionó.

Duque también cuestionó la reforma pensional que busca que se trasladen varios colombianos de los fondos privados a los públicos lo que para el mandatario busca que se quite fuerza de inversión privada a diferentes sectores.

“Siempre he creído que Colombia no debería estar dándole tantos subsidios a quiénes más recursos tienen en materia del sistema pensional, pero por la puerta de atrás qué es lo que he visto en varios países de Latinoamérica y me preocupa que digan que a partir de mañana por ley o por decreto hasta cuatro salarios mínimos se van al régimen público eso significa quitarle cerca del 80% de quienes están en los fondos privados para qué se vayan obligatoriamente al régimen público y eso no es solamente quitarle incentivos a la inversión privada en pensiones es quitarle al país una fuerza de inversiones institucionales”, finalizó el presidente Duque.

