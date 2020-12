Duque dice que Código Electoral no fue hecho ‘a la ventolera’ y pidió que se dé debate en Congreso

En la noche de este lunes, el presidente Iván Duque , asistió a la presentación de la cédula digital , en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá. En su discurso el presidente aplaudió la labor de la Registraduría para implementar el nuevo documento y destacó que la cédula digital contendrá la información de datos biográficos de identificación y contará con un código QR cifrado, que tendrá información de seguridad e información biométrica que garantizará que el uso de los documentos solo pueda ser realizado por el titular evitando la suplantación de identidad.

Acto seguido defendió el polémico proyecto de Código Electoral que se tramita en el Congreso de la República y que ha recibido reparos de diferentes sectores como la Procuraduría, la MOE y que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras calificó como un “adefesio”. El presidente Duque resaltó que la discusión está abierta en el legislativo para que se hagan modificaciones sobre las complejidades de la norma, pero insistió en que no se puede privar al país de un nuevo código electoral, ante las propuestas de hundir el texto que cumple el trámite actualmente.

“¿Hay en este momento complejidades? Sí, proyectos de naturaleza son complejos. Hoy debemos decir que la propuesta que fue entregada al Congreso no es la misma, ha sido enriquecida, se han recibido múltiples aportes, se han retirado aspectos y el debate todavía no ha concluido. Faltan todavía debates importantes y donde habrá quienes estén de acuerdo o no con algunos temas: quienes tendrán reparos con algunas funciones o algunos aspectos de la territorialidad; sobre los modelos posibles de articulación entre la tecnología y la presencialidad, es normal, es un debate recurrente en América Latina”, dijo el presidente.

El presidente recordó que, cuando se hizo la radicación del proyecto ante el Congreso, este contó con el apoyo y revisión del CNE , la MOE , los partidos políticos e incluso el Consejo de Estado .

Este proyecto fue radicado y no fue algo que salió del cubilete de nadie ni fue hecho a ninguna ventolera, fueron muchas las voces que participaron y de hecho los borradores de cómo se presentó ese día fueron entregados a los representantes legales de los partidos políticos para que hicieran sus comentarios y recuerdo que en la Casa de Nariño, cuando se radicó el proyecto de ley, se encontraba el CNE, en cabeza de su presidente el doctor Hernán Penagos, y Hernán hizo una presentación muy clara, muy diáfana de por qué el CNE apoyaba la reforma dijo.

Agregó el presidente que el país no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un código electoral moderno, “articulado con esta transición tecnológica que sea garantista, que tenga los elementos que lo concilien con estos pasos como la nueva cedulación en materia de tecnología y que le permita a los colombianos tener una estructura legal para el sistema electoral, que tenga concordancia con los postulados de nuestra Constitución Nacional, sino que también pueda aprender de las mejores prácticas internacionales”.

Finalmente reiteró el llamado a los partidos políticos y a las autoridades electorales para que se esmeren en el debate para que la iniciativa salga adelante.

“Por eso yo invito a que nos salgamos de los debates de ocasión y de coyuntura. En este momento el debate transcurre en el Congreso de la República y bienvenido el debate, bienvenidos los aportes, bienvenidos los señalamientos, bienvenidas las argumentaciones. El Congreso ha demostrado que en muchas y múltiples circunstancias puede a partir de esos debates generar consensos. Pero mi invitación al registrador, al CNE, a los congresistas: no le digamos que no a la urgente necesidad de tener un nuevo código electoral en nuestro país”.