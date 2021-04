Duque que dice no retirará reforma tributaria, pese a protestas

Después de la jornada de protestas en el país, en rechazó a la reforma tributaria, el presidente Iván Duque aseguró que el Gobierno no retirará la reforma ya radicada en el Congreso de la República.

Sin embargo, insistió en que el Gobierno está dispuesto a que muchos de los asuntos que han generado controversia se revisen, como el IVA y el precio de la gasolina

El primer mandatario señaló que hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana.

“Yo no pretendo imponer la reforma que radicamos, yo no pretendo que lo que radicamos sean líneas rojas, hemos dicho que estamos abiertos al consenso en el marco de las instituciones. De manera que nuestro objetivo aquí no es imponerle a nadie nada” dijo Duque en W Radio.

Duque, además, insistió que esta reforma busca fortalecer los ingresos de los más vulnerables.