Duro reclamo de alcaldes a Petro por inseguridad: "No encontramos una palabra de apoyo"

El Congreso Nacional de Municipios fue el escenario que encontraron los mandatarios locales del país para reclamarle al presidente Petro por la ausencia estatal, la situación de orden público y la falta de recursos.

“Aquí perdemos todos por la indiferencia que siente mi pueblo cuando vivimos ataques terroristas y no encontramos una palabra de apoyo, una visita con soluciones certeras ni un gesto de solidaridad”, le dijo la alcaldesa de Jamundí al presidente Petro, exigiendo acciones concretas.

En esa misma línea habló la alcaldesa de Puerres, Nariño, quien aseguró que los alcaldes no reciben atención por parte de los ministerios ni los recursos acordados para el desarrollo de proyectos. Le pidió al presidente aclarar si están o no disponibles esos recursos.

“Señor presidente, nosotros, los alcaldes, estamos tristes porque en los ministerios ni siquiera una cita nos han dado, y es orden de la Presidencia (…) Es un descaro que algunos ministros no nos hayan desembolsado la plata”, dijo.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que la crisis es resultado de la ofensiva político-militar contra los grupos al margen de la ley. Afirmó que ningún presidente ha extraditado a más personas que él.

“Ordenan el plan pistola porque les estamos dando muy duro, porque la estrategia de paz total es político-militar, no ingenua. Hace que unos grupos decidan negociar y que otros reaccionen matando niños y policías, porque creen que así nos arrodillamos y no los extraditamos o golpeamos. No hay un presidente que haya extraditado más personas que yo, ni gobierno que haya incautado más toneladas de cocaína o destruido más laboratorios”, dijo.

Publicidad

Las respuestas del jefe de Estado fueron, para algunos mandatarios, insuficientes, pues desde el auditorio le gritaban que hablara de seguridad, inversión y otros temas que les preocupan.