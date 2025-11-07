En vivo
Eduardo Matson: "Historia de holocausto no se reescribe en beneficio de un puñado de delincuentes"

Eduardo Matson: “Historia de holocausto no se reescribe en beneficio de un puñado de delincuentes”

Matson, quien fue además torturado antes de ser dejado en libertad hizo un llamado a la reflexión: "Hay verdades que no se pueden o deben mostrar, pero no dejan de ser verdades, los hechos del Palacio de Justicia es uno"

Toma de Palacio de Justicia en 1985 por el M-19
Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas.
AFP
Por: Patricia González
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

