Ejército adelantará investigación interna por presuntos nexos entre altos mandos y disidencias

Ejército adelantará investigación interna por presuntos nexos entre altos mandos y disidencias

El Comando del Ejército Nacional anunció acciones disciplinarias e investigaciones internas tras el informe de Noticias Caracol que vincularía al general Juan Miguel Huertas Herrera con las disidencias de las Farc.

