Ejército adelantará investigación interna por presuntos nexos entre altos mandos y disidencias

El Ejército Nacional anunció la apertura de investigaciones internas en relación con los señalamientos que involucran al general Juan Miguel Huertas Herrera, director del Comando de Personal de la institución, en presuntos vínculos con las disidencias de las Farc asociadas a alias ‘Calarcá’.

La decisión se conoce luego de la revelación, por parte de Noticias Caracol, de los llamados “archivos secretos” de ese cabecilla, que contendrían comunicaciones y documentos que mencionan contactos con el alto oficial y ofrecimientos de apoyo logístico.

En un comunicado oficial, el Comando del Ejército Nacional informó que, ante la gravedad de los hechos denunciados en medios de comunicación los días 23 y 24 de noviembre, se impartió la orden de iniciar las investigaciones internas correspondientes.

Juan Miguel Huertas Foto: X @Ejercito_Div8

La institución detalló que se abrirá la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas a que haya lugar, con el propósito de establecer si, durante el tiempo en que el general Huertas ha ejercido su cargo y funciones, ha incurrido en conductas contrarias a la ley.



En el mismo documento, el Ejército recordó que el oficial volvió al servicio activo en agosto de 2025, después de haber sido retirado de la institución en 2021 por decisión del Gobierno nacional, a una posición clave relacionada con el personal de la institución.

El anuncio del Ejército se suma al pronunciamiento del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien desde su cuenta de X confirmó que se adelantarán investigaciones internas frente a los presuntos vínculos del general Huertas con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Sánchez aseguró que estas pesquisas se realizarán “en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia” y que todo lo que requiera la Fiscalía será puesto a disposición para acelerar el esclarecimiento de los hechos.

He tomado atenta nota del delicado informe presentado por @NoticiasCaracol y quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 24, 2025

Publicidad

Por su parte, el general Juan Miguel Huertas negó las acusaciones. En un comunicado, calificó lo revelado por Noticias Caracol como una “fabricación malintencionada” y sostuvo que los reportes conocidos públicamente “carecen de validación oficial” y buscan afectar su nombre y su trayectoria profesional.

“Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales”, afirmó el oficial, en respuesta a las versiones que hablan de supuestos encuentros en Venezuela y ofrecimientos logísticos cuando se encontraba por fuera del servicio.

El Comando del Ejército también aclaró que en el caso de situaciones de carácter personal de miembros del personal militar en uso de retiro, estas deben ser asumidas directamente por los involucrados ante las autoridades correspondientes, recordando que el vínculo con la fuerza pública está determinado por la naturaleza del servicio y la condición de servidor público.