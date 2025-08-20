Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 del Ejército Nacional lograron desmantelar en las últimas horas una armería clandestina perteneciente a las disidencias de las Farc de la ‘Segunda Marquetalia’, en el Pacífico nariñense.

De acuerdo con la información del Ejército, en el lugar fueron halladas armas de corto y largo alcance que eran reparadas para ser utilizadas en acciones terroristas contra la población civil y contra integrantes de la Fuerza Pública.

Ejército desmantela armería y explosivos de la Segunda Marquetalia en el Pacífico nariñense Foto: suministrada

En la operación fueron incautados más de 2.000 cartuchos de diversos calibres, seis fusiles, una ametralladora calibre 7.62, dos armas cortas, dos lanzagranadas, 30 proveedores para fusil M4, además de explosivos, iniciadores para minas, cordón detonante y material para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Según el Ejército, esta acción evitó la ejecución de posibles atentados y refuerza el control institucional en una zona considerada como corredor estratégico del narcotráfico en el suroccidente del país. “Seguiremos protegiendo a Colombia, cumpliendo con nuestro compromiso de patria, honor y lealtad”, señaló el Ejército.

Las autoridades aseguraron que las operaciones continuarán en la región para neutralizar las capacidades logísticas y de ataque de la Segunda Marquetalia, uno de los grupos residuales más activos en esa zona del país.