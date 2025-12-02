En vivo
Ejército niega haber disparado contra civil en operación militar en Vista Hermosa, Meta

Ejército niega haber disparado contra civil en operación militar en Vista Hermosa, Meta

La institución respondió a la denuncia por la muerte del líder social Ned David Valencia y aseguró que sus tropas actuaron conforme a la ley durante la operación en el Meta.

