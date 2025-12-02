Ejército niega haber disparado contra civil en operación militar en Vista Hermosa, Meta

El Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, respondió a la denuncia sobre la presunta responsabilidad de un soldado en la muerte del líder social Ned David Valencia Rodríguez, ocurrida durante una operación militar en el municipio de Vista Hermosa (Meta).

De acuerdo con la información oficial, el 29 de noviembre de 2025 las tropas de esta unidad desarrollaban una operación en la vereda Guaymaral contra integrantes de la estructura armada 'Marco Aurelio Buendía', perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de las Farc. En el enfrentamiento, un integrante de ese grupo murió y dos más fueron capturados, uno de ellos herido y trasladado de inmediato a Puerto Rico, Meta, para recibir atención médica.

Líder social David Valencia habría sido asesinado por un soldado del Ejército en Vistahermosa, Meta

Posteriormente, un helicóptero de la Aviación del Ejército aterrizó en las cercanías para evacuar al personal capturado y el material incautado. Según el comunicado, en ese momento un civil grabó el aterrizaje y aseguró que desde la aeronave se efectuaban disparos, lo que alimentó versiones sobre una posible emboscada. El Ejército Nacional negó esa versión y aseguró que no hubo disparos desde el helicóptero hacia el lugar donde se encontraban las tropas ni hacia la persona que grabó las imágenes.

Frente al reporte de que un habitante de la zona habría resultado herido y posteriormente falleció, la institución afirmó que el único herido identificado fue el integrante del grupo armado capturado durante la operación.



El Ejército informó que los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Además, señaló que entregará toda la información requerida para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y garantizar transparencia en el proceso.