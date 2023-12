“Él abusó de mí carnalmente”: la denuncia de funcionaria contra el alcalde de Chipaque, Cundinamarca

El pasado 20 de diciembre la víctima de 24 años radicó ante la Fiscalía General la denuncia donde señala al alcalde de Chipaque, en Cundinamarca de haberla abusado sexualmente al interior de una camioneta de placa oficial después de departir unos tragos.

En la denuncia la mujer narró que los hechos se remontan al pasado 13 de diciembre cuando estaba en la Oficina de Desarrollo Agropecuario de Chipaque y se contactó por chat con el alcalde para que le firmará una remisión sobre un albergue de animales. Sin embargo, el conductor del mandatario la llamó para avisarle que la iba a recoger porque el alcalde la necesitaba.

La mujer se trasladó con el conductor en un carro oficial que estaría asignado al alcalde Camilo Pardo hasta un punto en donde se encontraba un grupo de personas y el propio mandatario, consumiendo alcohol y departiendo. La víctima asegura en la denuncia que después de cierto tiempo el alcalde de Chipaque intentó sacarle la camisa del jean en varias oportunidades.

Después del encuentro fortuito, la víctima relató que se volvieron a ir en la camioneta a dejar a algunas de las personas que estaban en la reunión hasta que quedó el conductor, la mujer y el alcalde Pardo; camino desde Chipaque hacía el peaje Boquerón habrían sucedido los hechos.

“Él abusó de mi carnalmente sin mi consentimiento, de testigo esta el conductor Santiago, él no había ingerido alcohol. Recuerdo que llevamos al peaje del Boquerón y allí me di cuenta que estaba toda desvestida, a mi me accedió Camilo dentro de la camioneta que es oficial”, detalló la víctima en la denuncia.

Después de ese momento la mujer de 24 años y quien se venía desempeñando como funcionaria de la alcaldía de Chipaque, detalló que tuvo laceraciones en sus parte íntimas y hasta se tuvo que trasladar a un hospital en Bogotá para que la atendieran.

Frente a este caso el alcalde emitió un comunicado reconociendo que faltó al matrimonio, pero rechazó la denuncia de abuso sexual porque, según él, fue “consensuado y privado”. “En relación con las recientes acusaciones en mi contra, debo decirle a la opinión pública que abordaré esta delicada situación con la transparencia y la honestidad que merece mi familia y la comunidad que represento”, dijo el alcalde Pardo en el documento.

Por este hecho, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde Pardo para intervenir y hacer acompañamiento permanente al proceso dentro de los informes sobre las diligencias y gestiones adelantadas en el caso.

