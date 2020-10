El consumo de drogas no va a desaparecer, pero sí se puede controlar: Juan Manuel Santos

Durante un foro convocado por los representantes Juan Carlos Lozada y Juan Francisco Reyes, el expresidente Juan Manuel Santos abogó por la legalización de las drogas y señaló que el Estado debería ser quien asumiera el control de esta medida.

El consumo de drogas no va a desaparecer en el mundo, pero sí se puede controlar y se puede disminuir y, se puede regular, pero para eso hay que legalizarlo, hay que volverlo legal donde el Estado asuma el control, capte los recursos y pueda ser una política mucho más efectiva de la que hemos hecho en los últimos cincuenta años comentó.

Santos reconoció que hace 30 años era de la política prohibicionista. Sin embargo, cambió de pensamiento y aseguró que el mundo tarde o temprano terminará legalizando el consumo de drogas.

Asimismo, el expresidente expresó que el país está en una “bicicleta estática” frente a este problema de las drogas.

Por su parte, el presidente del partido Liberal, César Gaviria Trujillo , se refirió al tema de la descertificación para Colombia.

Hablar de que nos van a descertificar ya linda con el absurdo y a mí me da rabia que en Colombia no contestemos con rabia. No hay derecho a que nos amenacen y amenacen, porque primero, la descertificación es una cosa que ya desapareció hace rato, los Estados Unidos abandonó eso porque era contraproducente y eso quedó atrás aseveró.

Además, Gaviria lanzó fuertes críticas contra la política antidroga que tiene el gobierno del presidente Iván Duque.

“Porque más violencia, el Gobierno está buscando más violencia, eso es lo que están haciendo, buscando más violencia con la prohibición, con la erradicación forzada, están buscado es eso. Yo no sé por qué no lo entienden. Ya es hora que les pidamos que cambien, de que no promuevan tantas políticas que generen violencia”, agregó Gaviria.