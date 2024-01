"El Estado no puede financiar a grupos armados": defensor a Petro

Durante la inauguración del colegio Pedro Nel Jiménez en Arauquita, el presidente Gustavo Petro hizo una propuesta para financiar iniciativas de paz en los territorios, pero también bajo el compromiso de los grupos armados de dejar las armas.

“Yo le diría a los grupos armados todos, hagamos un pacto con el Gobierno, que el pueblo decida cuáles son las directrices, cuánta plata hay que invertir, el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida, punto. No nos volvemos a matar entre nosotros, vamos a construir conjuntamente la prosperidad”, señaló Petro.

Esta propuesta fue rechazada por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien dijo que el Estado no puede financiar grupos armados y menos si aún no hay un acuerdo de paz.

“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, aseguró Camargo.

El defensor del Pueblo también se refirió al pronunciamiento del ELN, el cual los combatientes de este grupo deben ser financiados para que la guerrilla deje el secuestro.

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana” dijo Camargo.

