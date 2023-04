“El llamado es, ¿ELN va a dejar las armas y hacer una negociación seria?”: María A. Villamizar

Varias fueron las reacciones luego de los trinos de Antonio García , máximo comandante del ELN que negocia la paz con el Gobierno, quien les respondió a periodistas que siguen el proceso de diálogos y el conflicto armado en el país. Incluso, Twitter le suspendió la cuenta luego de los comentarios, calificados como intimidatorios, contra la periodista María Alejandra Villamizar.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Villamizar comentó que, en su momento, no lo vio como una amenaza en su contra, sino como una discusión que respondía a una de sus columnas que causó “un golpe” al ELN.

“Eso fue lo que pensé: sintieron el golpe y siguió el tono de la canción. Honestamente no me sentí intimidada como diciendo ‘uy, ese señor está mandando una intimidación que represente un riesgo para mí’. Luego vi una noticia de ‘ELN amenaza a María Alejandra Villamizar’ y me tuve que detener un momento, hacer la reflexión de todo esto”, contó.

En ese sentido, dijo que entiende que “son palabras de un jefe guerrillero, no de cualquiera” y debe asumirse con cuidado, pero que “hubiera preferido” que no le suspendieran la cuenta a García y, así, continuar el debate de si esta guerrilla dejará por fin las armas o si las mesas de diálogos no concluirán en una solución al conflicto.

“Agradezco a todos los que han demostrado solidaridad (…) Pero hubiera preferido que le dejaran la cuenta y que hubiéramos seguido en el debate de fondo, que es si ya tienen o no la decisión de declarar la lucha armada como una práctica anacrónica y poderle dar pie a una discusión de paz (…) La decisión es no más guerrillas”, señaló Villamizar.

“Puño a la mesa”

Villamizar comentó que Antonio García pretendía, con sus comentarios, “descalificar” su argumento haciéndole una comparación. Por eso, fue enfática en decir que no ha cambiado sus convicciones alrededor del conflicto en Colombia, pero que ya es hora “de pegarle un puño a la mesa”.

“Escribir este tema (columna) es un puño en la mesa. Lo que sentí es que ellos sintieron el golpe, no porque lo hubiera hecho para golpearlos, hice una reflexión totalmente consciente de lo que estaba planteando, el llamado para decir si el ELN ya, de una vez, va a tomar una decisión de dejar las armas y hacer una negociación seria”, recalcó.

En ese sentido, insistió en su pregunta directa al ELN: si ya, luego de darle vueltas y largas, van a dejar las armas para solucionar la situación en el país o si continuarán.

“Lo que le quiero decir es que esto no es producto de ninguna insensatez ni de ninguna reflexión que me haya sacado de las convicciones que me han movido estos 25 años respecto a la solución del conflicto en Colombia, por el contrario, hay un momento de pegarle un puño a la mesa: ¿ustedes (ELN) hacen la negociación para dejar las armas o para continuar eternizándose en la guerra?”, mencionó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: