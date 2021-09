El único que no me pudo atender fue Santos: canciller sobre cita con expresidentes de Colombia

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucia Ramírez, mencionó que siempre han querido mantener informados a los miembros de la comisión sobre cuál es el proceso de las audiencias que se van a llevar a cabo en La Haya.

“El presidente citó a la comisión para hoy, pero desafortunadamente algunas personas no tenían facilidad de asistir, entonces la aplazamos”, señaló.

La canciller, además, dio los detalles de con cuáles expresidentes se reunió previamente y con el único que no lo hizo fue con el exmandatario Juan Manuel Santos.

“Yo visité a todos los que me dieron cita. Me dieron cita el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria, Samper, y todos les llevé su invitación; el único con el que no me pude reunir, que no me pudo atender, fue el expresidente Santos”, explicó.

La vicepresidenta aseguró que todos los expresidentes de Colombia al final del día van a apoyar todo lo que convenga al interés nacional.

“Estoy segura que los internacionales están por encima de cualquier pequeña diferencia”. Finalmente, confirmó que harán una sesión informativa en los próximos días.