¿Alejandro Gaviria no encabezó lista de 'Ahora Colombia' por su pasado en Gobierno Petro?

La decisión sobre quién encabezaría la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia —integrada por el Nuevo Liberalismo, el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso— generó una intensa discusión pública. Aunque inicialmente el Nuevo Liberalismo propuso a Alejandro Gaviria como su candidato, la coalición terminó eligiendo por consenso a Juan Sebastián Gómez, actual primer vicepresidente de la Cámara. En entrevista con Recap Blu, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, explicó por primera vez con claridad qué ocurrió detrás de esa determinación.

Galán aseguró que su partido veía en Gaviria al aspirante más idóneo para encabezar la lista; sin embargo, al interior de la coalición surgieron reparos, especialmente desde Dignidad y Compromiso. Allí, según Galán, cuestionaron que Gaviria hubiese hecho parte del Gobierno de Gustavo Petro cuando fue ministro de Educación. Ese antecedente, reconoció, se convirtió en la principal resistencia para respaldarlo como cabeza visible de la lista.

"Ellos en un momento dado expresaron que estaban de acuerdo en que Alejandro fuera parte de la lista al Senado, pero que no compartían la idea de que fuera la cabeza de lista, el vocero de la lista. Entre otras razones expresaron el haber sido parte del Gobierno de Gustavo Petro. Ese fue, digamos, el reparo principal", relató Galán en Recap Blu.

Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria X: @juanmanuelgalan y @agaviriau

Aunque el Nuevo Liberalismo insistió ante el Consejo Nacional del partido en mantener la propuesta de Gaviria, este finalmente desistió. Galán explicó que la decisión no tomó por sorpresa al exministro, pues desde hacía un mes le habían compartido los reparos internos y la necesidad de explorar otros nombres. En ese proceso también se barajó públicamente la opción de Mauricio Gaona, un perfil técnico y académico que el partido veía con buenos ojos, pero que declinó por compromisos personales y profesionales fuera de Colombia.



Ante el retiro de Gaviria y la imposibilidad de sumar a Gaona, la coalición se volcó hacia Juan Sebastián Gómez, una figura del Nuevo Liberalismo con trayectoria en cargos locales y departamentales en Caldas y reconocimiento por proyectos como el de perfiles genéticos para investigaciones criminales. Galán destacó que su experiencia, independencia y compromiso con la construcción del partido hicieron que su nombre fuera aprobado por unanimidad como cabeza de lista.



¿Qué pasará ahora con Alejandro Gaviria?

Una pregunta adicional surgió en la entrevista con Recap Blu: si Gaviria no encabezaba la lista, ¿estaría dispuesto al menos a integrar el tarjetón al Senado? La respuesta de Galán fue clara: el exministro decidió no aspirar al Congreso en esta elección.

Aun así, el precandidato confirmó que avanzan en conversaciones para que Gaviria ingrese formalmente al Nuevo Liberalismo y participe en la vida interna del partido, reconociendo su trayectoria académica, su experiencia ministerial y el trabajo conjunto que ambos realizaron en la ley sobre el uso medicinal del cannabis.

Con esta decisión, la coalición Ahora Colombia cierra un capítulo complejo, en el que también figuraba con candidata a encabezar la lista al Senado Jennifer Pedraza.