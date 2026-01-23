En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / CNE responde por alza en topes y reposición de votos para consultas del 8 de marzo

CNE responde por alza en topes y reposición de votos para consultas del 8 de marzo

La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad