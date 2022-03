Gilberto Tobón se quemó pese a obtener la quinta votación más alta en las elecciones al Congreso

El profesor Gilberto Tobón , cabeza de lista al Senado por el partido Fuerza Ciudadana, vio su frustrada su aspiración política pese a obtener más de 150.000 votos y ser el quinto candidato con mejores resultados en las elecciones de este 13 de marzo. En entrevista con Mañanas BLU, el docente, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, aseguró que, a su parecer, las listas cerradas no son democráticas.

"A lo mejor si me hubiera mantenido en el Pacto Histórico sería senador, claro que sí, pero es que yo estoy tratando a los 73 años de hacer política de manera distinta a los demás políticos de este país. Las listas cerradas no me parecen democráticas, esa fue la divergencia. Yo trabajo la política con pedagogía social, intelectual, no solo hagó cálculo pragmático", afirmó Tobón.

"Mal diría que me siento bien, porque no deja de ser una paradoja muy difícil de asimilar . ¿Cómo es posible que yo obtuve, según me informan los asesores, prácticamente la quinta votación más alta en el país y me quedo? Lo que pasa es que la legislación electoral en Colombia, desde siempre, desde que este país se fundó como republiqueta, es laberíntica, como buscando que en vez de que haya transparencia, haya oscuridad", añadió.

De acuerdo con el candidato, los sistemas de avales, conteo y reconteo, convierten la tecnología en un misterio. "Es muy dudoso el sistema electoral nuestro. No lo digo yo. Es un hecho real", indicó.

Tobón hizo claridad en que no está diciendo que fue robado en las elecciones, pero aseguró que el 'hueco' estuvo en casi todos los otros participantes de Fuerza Ciudadana, que no colmaron las expectativas electorales.

"No estoy diciendo que me robaron la elección. Había que pasar el umbral y se quedó. Saqué una votación muy alta, los otros no la sacaron. No sacaron lo que ellos pensaron que iban a sacar. Se sobredimensionó mucho la posibilidad de la votación. Eso fue lo que pasó", sostuvo.

Tobón aseguró que para las elecciones presidenciales va a apoyar a Gustavo Petro, pero que ese respaldo no será institucional, sino personal.