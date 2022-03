"No hubo ningún ataque a la página de la Registraduría, hubo una falla en la capacidad": Fiscalía

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, negó que los problemas que se presentaron este domingo de elecciones con la página y la aplicación Infovotantes de la Registraduría hayan obedecido a un saboteo cibernético. De acuedo con el funcionario, los problemas se debieron a "una falla en la capacidad" y no se puede hablar de un "ataque" informático.

"Frente a los hechos que ayer se manifestaron en algunos medios de comunicación y que incluso nosotros estamos trabajando con la policía Nacional para determinar qué ocurría, podemos descartarlo, no hubo ningún ataque a la página de la Registraduría. Hubo una falla en la capacidad de esa página y por ende no podemos hablar de ataque a esa página. Es un tema importante para aclararle a los colombianos. para nosotros no existió esta acción y de hecho se hizo un ratabajo con el grupo técnico de Policía y Fiscalía para determinar esa circunstancia", sostuvo el jefe del ente investigador.

En la mañana de este domingo, la Registraduría Nacional aseguró que debió activar un plan de seguridad debido al "alto flujo inusitado contra la página de la entidad y la aplicación InfoVotantes". Las dificultades generaron tropiezos en los puestos de votación, donde los ciudadanos se vieron forzados a acudir a los largos listados que se fijan en las entradas para conocer dónde podían ejercer su derecho a elegir.

De acuerdo con el registrador Alexánder Vega, el ingreso inusual de usuarios se detectó desde la madrugada del domingo, pero a las 7:30 de la mañana se ejecutó un plan de contención. "Se están adelantando acciones y lo está haciendo la dirección de la Interpol con fiscales especializados", dijo, entre tanto, el director de la Policía, general Jorge Vargas.