"No se ha visto solidaridad en el Pacto Histórico": exconcejal Múnera exige renuncia de Álex Flórez

Luz María Múnera, exconcejal de Medellín y candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia por el Pacto Histórico, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, acerca de las graves señalamientos que recaen sobre Álex Flórez, excabildante de la capital antioqueña y aspirante al Senado .

"Este tipo de cosas no pueden darse en el Pacto Histórico, se han venido dando también otro tipo de maltratos de parte de este señor (Álex Flórez) y el silencio ya no era una posibilidad, sobre todo para quienes nos identificamos como defensoras de las mujeres ", indicó la líder de izquierda.

Según Múnera, el comunicado que presentó este domingo en el que menciona los casos de Susana Boreal , a quien Flórez intentó a correr a codazos de una tarima, así como el de Johanna Peláez, que habría sido golpeada por el candidato por negarse a abortar, expresan su posición personal.

"No creí que fuera posible que alguien firmara conmigo, la solidaridad de mi posición solo ha sido expresada por dos de los candidatos hombres, no se ha visto solidaridad en el Pacto Histórico como tal", lamentó la exconcejal y aspirante al Congreso.

De acuerdo con la líder feminista antioqueña, en su opinión, es muy grave lo sucedido con Flórez. "Yo me mantengo en decir: si se encuentra culpable a este señor y debería ponerse a funcionar la comisión de Ética del Pacto Histórico , debería renunciar. Es bueno plantear que no se le puede quitar su puesto ni la curul, la ley colombiana no lo permite, no tenemos herramientas hoy en el Pacto Histórico para decir que va a ser expulsado, pero debería ser investigado a fondo todo lo que viene pasando con este señor y , sobre todo, pedirle de manera oficial que renuncie por a la lista al Senado de un proyecto que es bastante grande, por el bien del país", añadió la candidata.