Los cambios que hicieron los partidos a última hora en sus listas al Congreso

Los partidos y movimientos políticos hicieron varios cambios a las listas que habían presentado inicialmente ante la Registraduría para las elecciones al Congreso de la República del año 2022.

En el último día de plazo fijado en el calendario electoral, algunos nombres que se daban por fijos resultaron saliendo y otros que se creían estaban descartados finalmente terminaron entrando.

En el caso del Centro Democrático, finalmente el representante Edward Rodríguez, quien había renunciado la semana anterior argumentando inconformidades con el Comité de Ética de la colectividad y lanzando fuertes críticas, terminó quedándose, con lo cual se confirmó también su aspiración al Senado.

“Luego de conocer la decisión del partido de no aceptar mi renuncia y pedirme que reconsiderara mi postura y tras el diálogo que he sostenido en las últimas semanas con ciudadanos de distintas partes del país que representan al uribismo, he decidido que iré al Senado”, indicó Rodríguez.

El congresista, sin embargo, tendrá ahora el número cinco, que había sido otorgado principalmente a la actual senadora Ruby Chagüi, quien renunció sorpresivamente este lunes argumentando motivos personales.

Otros que también se bajaron de sus aspiraciones fueron Fernando Nicolás Araújo y Nicolás Pérez, este último sobrino del exgobernador de Antioquia Luis Pérez. En su reemplazo ingresaron Enrique Cabrales, cuñado de Tomás Uribe, y Andrés Motta.

Finalmente, en esa misma colectividad está en vilo la aspiración de Laura Medina, actual jefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe, a la Cámara por Bogotá. La persona que había sido incluida en su lugar a última hora para completar la lista no había querido renunciar y, pese a que se envió la modificación, aún no está claro si se pudo realizar el cambio.

Cambio Radical “adoptó” a Amanda Rocío González, actual senadora por el Centro Democrático a la que le negaron el aval y que ahora fue incluida en la lista del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, aunque se presume que podría estar incurriendo en doble militancia.

El representante Erwin Arias es otro de los que sale, esta vez por motivos de salud, con lo cual ya no será candidato a la Cámara en Caldas.

En otra orilla, la del Pacto Histórico, todo parece indicar que Sandra Villadiego, esposa de Miguel Ángel Rangel, excongresista condenado por vínculos con el paramilitarismo, se mantiene en la lista a la Cámara del departamento de Bolívar, tema que ha generado división y críticas en ese sector.

La senadora Angélica Lozano, sobre quien había expectativa por su decisión, finalmente inicia campaña para buscar reelegirse a través de la Coalición Centro Esperanza.

En el Partido de La U, salió el actual senador Andrés García Zuccardi, quien se daba por fijo, pero reconsideró esa decisión y ahora apoyará a José David Name, mientras que algunas fuentes señalan que buscará llegar a la Alcaldía de Cartagena.

Este 22 de diciembre se conocerán las listas oficiales de los partidos y movimientos políticos.

