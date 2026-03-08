En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / David Luna reconoce su derrota y da como ganadora a Paloma Valencia sin terminar preconteo

David Luna reconoce su derrota y da como ganadora a Paloma Valencia sin terminar preconteo

Luna prometió su apoyo incondicional en la campaña de Paloma Valencia y agradeció a los demás integrantes de la consulta por su participación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad