David Luna reconoce su derrota y da como ganadora a Paloma Valencia sin terminar preconteo

Tras 17 boletines emitidos por la Registraduría, Paloma Valencia lidera los resultados de la Gran Consulta por Colombia. Ante la tendencia que arroja el preconteo, su compañero de consulta David Luna reconoció la ventaja de la senadora y manifestó su disposición para trabajar en una candidatura unificada de cara a las elecciones presidenciales.

Pese a que el escrutinio oficial continúa, Luna se pronunció sobre los 974.167 votos que consolidan a Valencia en el primer lugar de la consulta de centro-derecha. "Ganó Paloma, ganó la gran consulta. A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país", afirmó el exministro, subrayando que su apoyo será "sin ningún tipo de cuestionamiento".

El líder político resaltó las capacidades de la precandidata, mencionando su franqueza e inteligencia como activos clave para la coalición. Luna aseguró que, de mantenerse la tendencia, su meta será llevar a Valencia a la segunda vuelta, enfatizando que "Paloma es el camino" para representar a los sectores que buscan una alternativa política en el país.

Luna aprovechó su intervención para agradecer a figuras como Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas por "dejar a un lado los egos y las vanidades" en favor de un equipo conjunto.



Paloma Valencia Foto: Blu Radio

"Juntos hemos demostrado que es posible cambiar la cultura política de este país", concluyó Luna, quien ve en estos resultados preliminares el nacimiento de una fuerza capaz de disputar la Casa de Nariño. Mientras el preconteo avanza, la coalición se alista para iniciar formalmente la campaña hacia la primera vuelta presidencial del próximo mes de mayo.