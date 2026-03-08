¿El voto sigue siendo válido si el jurado no firma la tarjeta electoral? Responde Registraduría

A través de redes sociales comenzaron a circular denuncias de ciudadanos que aseguran que, en algunas mesas de votación durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, los jurados no estarían firmando los tarjetones de Senado, Cámara de Representantes o los correspondientes a las consultas interpartidistas antes de entregarlos a los votantes.

La situación ha generado dudas entre algunos electores, especialmente por el temor de que la falta de la firma del jurado en el tarjetón pueda provocar que el voto sea anulado durante el proceso de conteo o escrutinio.

Ante las inquietudes, BLU Radio consultó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar las elecciones en Colombia, para aclarar si esta situación puede afectar la validez del voto.

Tarjeta electoral elecciones Senado y Cámara 2026. Foto: Image Fx

¿Es válido el voto si el tarjetón no tiene la firma del jurado?

La Registraduría fue enfática en señalar que la ausencia de la firma del jurado en el tarjetón no invalida el voto del ciudadano.



Según explicó la entidad, la firma que realiza el presidente de la mesa de votación en los tarjetones es una medida preventiva de control, cuyo propósito es evitar posibles irregularidades durante el proceso electoral.

En términos prácticos, esta firma permite verificar que el tarjetón que el ciudadano deposita en la urna es exactamente el mismo que recibió por parte del jurado.

Entre las funciones de esta práctica se encuentran:



Evitar que se introduzcan tarjetones diferentes a los entregados por la mesa.

Reducir riesgos de fraude o manipulación del material electoral.

Garantizar mayor transparencia durante el proceso de votación.

Sin embargo, si por alguna razón el jurado olvida firmar el tarjetón o se omite este paso, el ciudadano puede votar con tranquilidad, ya que el sufragio seguirá siendo contado dentro del proceso electoral.

Las autoridades reiteraron que la recomendación para los jurados es cumplir con este procedimiento, pero la omisión no afecta la validez del voto.

Mesas de votación. Foto: Alcaldía de Cali.

El certificado electoral: por qué es importante conservarlo

Después de votar, los ciudadanos reciben el certificado electoral, un documento clave que demuestra que participaron en la jornada democrática.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, este certificado es un instrumento público que deja constancia oficial de que el ciudadano cumplió con el deber de votar.

El documento incluye la declaración del presidente de la mesa de votación o del registrador municipal o distrital correspondiente, certificando que la persona ejerció su derecho al sufragio.

Conservar este documento es importante, ya que permite acceder a diferentes beneficios que el Estado otorga a quienes participan en las elecciones.



Principales beneficios del certificado electoral

Entre los incentivos establecidos por la ley para quienes votan en Colombia se encuentran beneficios académicos, laborales y administrativos.

Estos son algunos de los más importantes:



Media jornada de descanso compensatorio remunerado para los trabajadores que participaron en la votación.

Descuento del 10 % en el valor de los duplicados de la cédula de ciudadanía desde el segundo duplicado en adelante.

Preferencia en caso de empate en los resultados de exámenes de ingreso a instituciones de educación superior públicas o privadas.

Prioridad en la adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda o predios rurales otorgados por el Estado cuando existan condiciones iguales entre candidatos.

Preferencia en listas de elegibles para empleos de carrera del Estado cuando exista igualdad de puntaje.

Otros descuentos y estímulos para quienes voten

Además de los beneficios anteriores, el certificado electoral también permite acceder a otros incentivos establecidos por la normativa colombiana:



Reducción del tiempo del servicio militar obligatorio: un mes menos para soldados bachilleres o auxiliares de Policía y dos meses para soldados campesinos o regulares.

Descuento del 10 % en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior.

Descuento del 10 % en el trámite inicial y duplicados de la libreta militar.

Rebajas en algunos trámites administrativos relacionados con documentos oficiales.

Las autoridades electorales recomiendan guardar el certificado electoral en un lugar seguro, ya que es el único documento válido para reclamar estos beneficios.

En medio de la jornada democrática de este 8 de marzo, la Registraduría reiteró que votar es un derecho y un deber ciudadano, y recordó que cualquier irregularidad puede ser reportada ante las autoridades electorales para garantizar la transparencia del proceso.