De ganar la consulta de la Centro Esperanza, Gaviria sí aceptaría apoyo de partidos tradicionales

En un nuevo especial de Conversaciones de País, los invitados fueron los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, quienes se reunieron para hablar de sus propuestas en materia de salud, educación, economía, coaliciones y algunas preguntas de sí y no.

La pregunta que más llamó la atención fue en la que cuestionaron a los precandidatos sí harían coaliciones con los partidos tradicionales en la segunda vuelta. La respuesta en su mayoría fue por el no, como fue el caso de Juan Manuel Galán, Jorge enrique Robledo, Carlos Amaya y Sergio Fajardo.

“La elección más libre que hay en Colombia es la de la segunda vuelta. No se necesita de ningún partido, se necesita de las personas, la forma como vamos a llegar a ese momento y convocar a la ciudadanía para que tome la decisión libremente”, expreso Sergio Fajardo.

La justificación de por qué no les gustan las coaliciones fueron diferentes, una de ellas la entregó el candidato del nuevo liberalismo Juan Manuel Galán.

“Pues a mí papá lo asesinaron en el nuevo liberalismo por defender unas ideas y unos principios en política que es que no todo vale en política y que uno no puede hacer alianzas con estructuras mafiosas, clientelistas, de compra de votos, de clanes políticos que realmente no permiten que el país pueda avanzar en los temas sociales y en los temas de transformaciones”, indicó Galán.

El candidato de ‘Colombia tiene Futuro’, Alejandro Gaviria, justificó su interés en recibir algún tipo de apoyo con los partidos tradicionales en la segunda vuelta.

“Uno tiene que tratar de ser abarcador, tiene que tratar de unir, hay que conversar con todo el mundo. A mí me impresiona d alguna manera que este país fue capaz de conversar con las FARC, pero que ahora le quiere cerrar las puertas e incluso hablar con líderes políticos que piensan distinto y que representan algo distinto”, dijo Alejandro Gaviria.

En el debate Gaviria también fue cuestionado por recibir el apoyo del exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey quien tiene una gran estructura política en el departamento e incluso algunas investigaciones en la justicia.

“Yo he hablado con él. No hay ninguna componenda, no hay ninguna alianza política, ningún tipo de acuerdo burocrático clientelista, ninguna expectativa de cargo en el Gobierno. Es totalmente transparente y eso pasará después del 13 de marzo como creo que yo voy a ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza y así será también para gobernar. Él me comentó de alguno de los cuestionamientos que se le han hecho y me parece que es una conversación franca y yo creo en las explicaciones que me dio”, respondió en el debate Alejandro Gaviria.

Los candidatos coincidieron en que la persona que gane la consulta del 13 de marzo recibirá el apoyo de los restantes candidatos; sobre el tema de la formula vicepresidencial cuatro de los aspirantes dijeron que no saldrá de los aspirantes, mientras que Carlos Amaya se abstuvo de responder.

Sobre una alianza con el segundo en intención de voto, Rodolfo Hernández, el candidato Juan Manuel Galán señaló que no lo haría, mientras que los demás abstuvieron de pronunciarse.

Al ser cuestionados de una posible alianza con Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo no la realizarían mientras que Alejandro Gaviria y Carlos Amaya se abstuvieron de votar.