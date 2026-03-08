Desde qué hora y hasta qué hora puede votar para elecciones de este domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo de 2026 se lleva a cabo en Colombia una de las jornadas democráticas más importantes del calendario político: las elecciones legislativas, en las que los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes.

Además de renovar el Legislativo, durante la jornada también se desarrollarán consultas interpartidistas, un mecanismo mediante el cual varios sectores políticos definirán algunos de los candidatos que participarán en la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026.

En medio de la preparación para acudir a las urnas, una de las dudas más frecuentes entre los votantes es cuál es el horario oficial de votación y hasta qué momento pueden ejercer su derecho al sufragio.



Horario de votación para las elecciones del 8 de marzo

Las autoridades electorales confirmaron que la jornada de votación en Colombia se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todos los puestos habilitados del país.

En total, 41'287.084 ciudadanos están habilitados para votar tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Durante esas ocho horas los colombianos podrán acercarse a su puesto de votación para elegir a los congresistas que harán parte del próximo periodo legislativo.



Aunque el cierre oficial es a las 4:00 p. m., las autoridades han aclarado que si una persona ya está en la fila y entregó su cédula al jurado de votación antes de esa hora, podrá votar, incluso si el puesto ya cerró sus puertas.

Expertos en procesos electorales recomiendan no dejar el voto para último momento, ya que entre las 3:00 y 3:30 de la tarde suele aumentar la afluencia de votantes, lo que podría generar filas largas en algunos puestos.



Cómo consultar el puesto y la mesa de votación

Para facilitar la participación ciudadana, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó diferentes herramientas para verificar rápidamente dónde votar.

Los ciudadanos pueden consultar esta información en el portal oficial www.registraduria.gov.co siguiendo estos pasos:



Ingresar al sitio web de la Registraduría. Buscar la sección “Elecciones 2026” dentro del portal. Seleccionar la opción “Puesto de votación”. Digitar el número de cédula en el formulario correspondiente. El sistema mostrará los datos electorales, como departamento, municipio, dirección del puesto y número de mesa asignada.

Este proceso puede hacerse desde celular, computador o tablet, por lo que se recomienda revisarlo antes del día de las elecciones para evitar contratiempos.

Otra alternativa es la aplicación móvil “aVotar”, disponible de manera gratuita en Google Play y App Store, donde también se puede verificar el lugar de votación.



Qué ocurre antes de que abran las urnas

Antes de que los ciudadanos puedan votar, los jurados de votación deben presentarse en sus puestos desde las 7:00 de la mañana. Durante esa hora preparan los materiales electorales, instalan las mesas y organizan el proceso que permitirá iniciar la jornada puntualmente a las 8:00 a. m.

Cuando el elector se acerque a la mesa asignada, los jurados le entregarán los tarjetones de Senado y Cámara de Representantes. También le informarán que existe la posibilidad de solicitar un tarjetón de consulta interpartidista, aunque el ciudadano puede decidir si participa o no.

En caso de pedirlo, el votante solo podrá elegir una de las consultas disponibles:



Consulta de las Soluciones

Gran Consulta por Colombia

Frente por la Vida

Recomendaciones para votar sin inconvenientes

Las autoridades electorales hicieron varias recomendaciones para que la jornada transcurra con normalidad:



Verificar previamente el puesto de votación.

Llevar la cédula original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital.

Ubicar con anticipación la mesa correspondiente dentro del puesto.

Marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro del candidato o lista elegida.

Depositar el voto en la urna y reclamar el certificado electoral.

La jornada electoral de este domingo definirá la nueva composición del Congreso y marcará el inicio de un año clave para la política nacional, ya que también servirá como antesala para las elecciones presidenciales de 2026. Por eso, las autoridades invitan a los ciudadanos a participar con responsabilidad y acudir temprano a las urnas.