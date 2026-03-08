Desde qué hora y hasta qué hora puede votar para elecciones de este domingo 8 de marzo

Publicidad
Este domingo 8 de marzo de 2026 se lleva a cabo en Colombia una de las jornadas democráticas más importantes del calendario político: las elecciones legislativas, en las que los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes.
Además de renovar el Legislativo, durante la jornada también se desarrollarán consultas interpartidistas, un mecanismo mediante el cual varios sectores políticos definirán algunos de los candidatos que participarán en la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026.
En medio de la preparación para acudir a las urnas, una de las dudas más frecuentes entre los votantes es cuál es el horario oficial de votación y hasta qué momento pueden ejercer su derecho al sufragio.
Las autoridades electorales confirmaron que la jornada de votación en Colombia se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todos los puestos habilitados del país.
En total, 41'287.084 ciudadanos están habilitados para votar tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Durante esas ocho horas los colombianos podrán acercarse a su puesto de votación para elegir a los congresistas que harán parte del próximo periodo legislativo.
Aunque el cierre oficial es a las 4:00 p. m., las autoridades han aclarado que si una persona ya está en la fila y entregó su cédula al jurado de votación antes de esa hora, podrá votar, incluso si el puesto ya cerró sus puertas.
Expertos en procesos electorales recomiendan no dejar el voto para último momento, ya que entre las 3:00 y 3:30 de la tarde suele aumentar la afluencia de votantes, lo que podría generar filas largas en algunos puestos.
Para facilitar la participación ciudadana, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó diferentes herramientas para verificar rápidamente dónde votar.
Los ciudadanos pueden consultar esta información en el portal oficial www.registraduria.gov.co siguiendo estos pasos:
Este proceso puede hacerse desde celular, computador o tablet, por lo que se recomienda revisarlo antes del día de las elecciones para evitar contratiempos.
Otra alternativa es la aplicación móvil “aVotar”, disponible de manera gratuita en Google Play y App Store, donde también se puede verificar el lugar de votación.
Antes de que los ciudadanos puedan votar, los jurados de votación deben presentarse en sus puestos desde las 7:00 de la mañana. Durante esa hora preparan los materiales electorales, instalan las mesas y organizan el proceso que permitirá iniciar la jornada puntualmente a las 8:00 a. m.
Cuando el elector se acerque a la mesa asignada, los jurados le entregarán los tarjetones de Senado y Cámara de Representantes. También le informarán que existe la posibilidad de solicitar un tarjetón de consulta interpartidista, aunque el ciudadano puede decidir si participa o no.
En caso de pedirlo, el votante solo podrá elegir una de las consultas disponibles:
Las autoridades electorales hicieron varias recomendaciones para que la jornada transcurra con normalidad:
La jornada electoral de este domingo definirá la nueva composición del Congreso y marcará el inicio de un año clave para la política nacional, ya que también servirá como antesala para las elecciones presidenciales de 2026. Por eso, las autoridades invitan a los ciudadanos a participar con responsabilidad y acudir temprano a las urnas.