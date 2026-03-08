“Es un delito contra la democracia”: Policía por incautación de dinero destinados a compra de votos

Transcurridas las primeras horas de la jornada electoral en Colombia, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó un balance de tranquilidad en la mayor parte del territorio nacional.

Según el alto oficial, el despliegue de la Fuerza Pública ha permitido que el proceso avance sin novedades mayores, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura.

Un despliegue masivo para proteger las urnas Para asegurar el desarrollo de los comicios, la Policía Nacional ha dispuesto de 120,000 uniformados a lo largo del país, trabajando de la mano con 146,000 hombres y mujeres del Ejército Nacional.

Esta presencia institucional cubre el 93% de las mesas de votación, lo que equivale a brindar seguridad a cerca de 36 millones de votantes.



Al respecto, el general Rincón manifestó: “Nuestra policía tiene una gran responsabilidad de casi los 40 millones de votantes en Colombia. Donde vamos a garantizarle que ellos se puedan acercar sin ningún problema”.

Guerra frontal contra la compra de votos Uno de los puntos clave de este informe es la efectividad en la lucha contra los delitos electorales. Mediante la línea 157 y un grupo especial de 466 uniformados de la Fiscalía, Inteligencia y Policía Judicial, se ha logrado la incautación de 3.626 millones de pesos que estarían destinados a corromper al votante.

El general Rincón fue enfático al señalar que “estos delitos electorales no pueden ser menores, no es un delito cualquiera, es el delito contra la democracia”.

Hasta el momento, se reportan 68 capturas y un incremento del 65% en las incautaciones de dinero en comparación con elecciones pasadas, destacándose operativos en regiones como Antioquia, Chocó, La Guajira y la Costa Atlántica.

Control en zonas críticas y fronteras A pesar del ambiente general de calma, las autoridades mantienen vigilancia especial en puntos estratégicos. En el Norte de Santander, el uso de tecnología satelital permitió identificar movimientos fraudulentos en la frontera con Venezuela, lo que obligó al ingreso del ESMAD, el GOES y el Ejército para bloquear el paso.

“Lo están haciendo de manera fraudulenta y ellos tendrán que explicarnos por qué están generando este tipo de acciones”, afirmó el oficial sobre la situación fronteriza.

Asimismo, en Yondó, Antioquia, la Fuerza Pública neutralizó a un cabecilla criminal y capturó a cuatro sujetos más para evitar sabotajes al proceso.

Aunque se han presentado incidentes aislados, como la quema de urnas en un municipio de Bolívar y dificultades de apertura en San Antero, Córdoba, el general Rincón aseguró que la Policía está activa para “bloquear y combatir” cualquier estructura criminal que pretenda afectar las elecciones.

